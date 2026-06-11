Altı Üstü İstanbul'un afişi yayınlandı: atv'nin yeni gözdesi 15 Haziran’da başlıyor

İstanbul'un farklı hayatlarını, çarpışan dünyalarını ve birbirine dokunan hikâyelerini ekrana taşıyacak olan yapım, genç oyuncularla deneyimli isimleri aynı projede buluşturuyor.

15 HAZİRAN'DA ATV EKRANLARINDA

Başrollerini Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum, Rahimcan Kapkap, Elçin Zehra İrem, Kaan Çakır, Yüsra Geyik, Öykü Gürman, Berk Ali Çatal, Cem Söküt ve Sacide Taşaner'in paylaştığı dizinin geniş kadrosunda; Sena Mia Kalıp, Sezer Arıçay, Halil İbrahim Kurum, Doğan Can Sarıkaya, Kaan Akkaya, Efe Can Taşdelen, Can Kızıltuğ, İpek Çiçek, Oğulcan Çiftçioğlu, Şebnem Dokurel, Soner Cuger ve Yusuf Baymaz da yer alıyor.

Yönetmen koltuğunda Müge Uğurlar'ın oturduğu, senaryosunu Yekta Torun ile Hilal Yıldız'ın kaleme aldığı "Altı Üstü İstanbul", dostlukların sınandığı, aşkların yön değiştirdiği ve herkesin kendi mücadelesini verdiği hikâyesiyle dikkat çekiyor.

Altı Üstü İstanbul, ilk bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de atv'de!

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL'DAN İLK AFİŞ