Esra Erol'la Var Mısın Yok Musun" bu akşam atv'de: 5 Milyonu kim kazanacak?

Stratejinin şansla yarıştığı, stresin her kutu açıldığında katlandığı bu mücadelede, yarışmacılar kutularındaki gizemli rakamları ortaya çıkarmak için çaba gösteriyor.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen 22 cesur yarışmacı, büyük ödül olan 5 milyon TL'ye ulaşabilmek için hayatlarının riskini alıyor.

HEYECAN DORUKTA: 4. BÖLÜM BU AKŞAM

Her turun sonunda bankanın sunduğu teklifler, yarışmacıları büyük bir ikilemde bırakıyor: Var mısın, yok musun?

Teklifleri kabul edip garanti parayı mı alacaklar, yoksa büyük ödül için risk alıp kutularına sadık mı kalacaklar?

Gözyaşlarının, sevincin ve heyecanın bir an bile eksik olmadığı "Var Mısın Yok Musun", 4. bölümüyle bu akşam saat 20.00'de atv ekranlarında olacak.

Stratejinizi belirleyin, kutunuzu seçin ve bu büyük heyecana ortak olun!

DÜN NELER OLDU?

BERNA KAÇIRDIĞI TEKLİFLERE ÜZÜLDÜ

Dün akşam (4 Haziran) ekrana gelen 3.bölümün yarışmacısı Berna Kan oldu. 52 yaşında olan Berna, geçirdiği büyük trafik kazasının ardından hayata ikinci kez başladı. Yarışmadaki hedefi ise kendisine yeni bir araba almaktı. 14 numaralı kutuyla yarışan Berna, oyunun ilk turlarında açılan 750 Bin TL, 3 Milyon TL ve 5 Milyon TL'lik kutulara rağmen pozitifliğini korudu.

5.turun sonunda gelen 365.000 TL'lik banka teklifini eşinin ısrarları sonucu kabul eden Berna, sonrasında devam etseydi ne olurdu sorusuna cevap aradı.Açılan kutular sonucunda tabloyu lehine çevirebileceği ortaya çıkan Berna, devam etmesi halinde bankanın 805.000 TL, bir tur sonra ise 1 Milyon 700 Bin TL teklif ile karşılaşacaktı.

Bu teklifleri kaçırdığını öğrenen Berna büyük bir üzüntü yaşadı.Hayallerin bir kutuya sığdığı "Var Mısın Yok Musun"un sonraki bölümünde yarışacak şanslı kişi kim olacak? Cevabı bu akşam 20.00'de atv'de!

Kaynak: ATV