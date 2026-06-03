Müge Anlı ATV yeni bölüm canlı izle | 3 Haziran Çarşamba

atv'nin reyting rekortmeni programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", faili meçhul cinayetler, kayıp dosyaları ve toplumsal olayların ele alındığı yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Programın canlı yayın ekranı ve güncel gelişmeleri merak edenler için yayında.

Türkiye'nin nefesini tutarak takip ettiği Müge Anlı ile Tatlı Sert, kayıpları bulmaya ve faili meçhul dosyaları aydınlatmaya devam ediyor.

Sosyal medyanın ve reyting listelerinin zirvesinden düşmeyen programı anlık olarak takip etmek isteyenler için Müge Anlı canlı yayın izleme seçeneklerini haberimizde derledik.

MÜGE ANLI CANLI NASIL İZLENİR?

Fenomen programı dijital platformlar üzerinden takip etmek oldukça kolay.

İşte en hızlı erişim yolları:

ATV resmi web sitesi: Bilgisayar, tablet veya telefonunuzun tarayıcısı üzerinden "atv.com.tr" adresine giderek "Canlı Yayın" sekmesine tıklayabilir, yayını yüksek kalitede ve eş zamanlı olarak takip edebilirsiniz.

YouTube kanalı: Programın resmi YouTube kanalı, hem canlı yayınları hem de programın hemen ardından öne çıkan en çarpıcı kesitleri izleyicilerle paylaşıyor.

Arşiv ve tekrar izle: Bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Müge Anlı ile Tatlı Sert'in tüm bölümleri, ATV'nin resmi web sitesindeki arşiv kategorisinde yer alıyor.

Tüm bölümleri izlemek için tıklayın

ATV CANLI YAYIN SAYFASI

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

61 yaşındaki Ferruh Bey, henüz 2 yaşındayken ayrı düştüğü annesi Mebrure Aktay'ı bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu. Yıllardır annesini arayan Ferruh Bey'in hikâyesi programda mutlu sonla sonuçlandı ve annesine ulaşıldı. Kuzeni Süleyman Bey de stüdyoya gelerek Ferruh Bey'e destek oldu. Duygusal anların yaşandığı yayında Müge Anlı, Ferruh Bey'e annesinin fotoğrafını hediye etti. İlk kez annesinin fotoğrafını gören Ferruh Bey büyük mutluluk yaşarken, annesine benzediği de konuşuldu.

Ukrayna uyruklu, 3 çocuk annesi 29 yaşındaki Mariia Meryem Balta, 29 Nisan'da İstanbul Esenler'deki evinden terlikleriyle çıktıktan sonra kayboldu. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen genç kadını bulmak için eşi Cebrail Balta Müge Anlı'ya başvurdu. Programda, Mariia Meryem'i gördüğünü söyleyen izleyicilerden gelen ihbarlar tek tek değerlendirildi. Genç kadının İstanbul Otogarı, Alibeyköy ve Üsküdar çevresinde elinde poşetlerle dolaştığının görüldüğü aktarıldı. Onu gören kişiler, mental durumunun iyi görünmediğini ve saatlerce sokaklarda dolaştığını anlattı. Müge Anlı ise sağlık durumu iyi olmayan kişilerin mutlaka tedavi altına alınması gerektiğini vurgulayarak, Mariia Meryem'in bir an önce bulunması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

50 yaşındaki kaynak ustası Ali Deniz, 14 Mayıs'ta Antalya'dan kaybolmasının ardından ailesi tarafından Müge Anlı'da aranmaya başlmıştı. Kardeşi Bekir ve eşi Suzan, Ali Deniz'den haber alamadıkları için stüdyoya gelerek yardım istemişti. Programda yapılan araştırmaların ardından Ali Deniz bulundu. Bir süre kafasını dinlemek istediği öğrenilen Ali Deniz'in bayram için Osmaniye'ye dönerek ailesiyle vakit geçirdiği açıklandı.

Müge Anlı ve ekibi, Gamze'nin biyolojik annesi Fatma Ana ile babası Hasan'ı kısa sürede buldu. Canlı yayında gerçekleşen kavuşmada duygu dolu anlar yaşandı. Gamze, yıllar sonra anne ve babasına sarılırken, eşi Ömer Yurt ve kayınvalidesi Melahat Hanım da büyük mutluluk yaşadı. Program sonrası Melahat Hanım, yeni dünürleriyle bir araya gelip kahve içerek ailece vakit geçirdi. Gamze ise artık "üç annesi olduğunu" söyleyerek mutluluğunu dile getirdi. Müge Anlı da Melahat Hanım'ın renkli kişiliğine dikkat çekerek programda yine unutulmaz anlar yaşandığını ifade etti.

12 yıllık eşinin kendisini terk ettiğini söyleyen Belgin Demirel yaşadıklarını anlatmak için Müge Anlı'ya başvurdu. Belgin Hanım, eşi Recep Demirel'in Özbekistan uyruklu Yıldız isimli bir kadının etkisi altında kaldığını, bu nedenle ailesinden uzaklaşıp borç batağına sürüklendiğini iddia etti. "Üfürükçü sevgilisi kocamı yuvasından kopardı" sözleriyle yaşadığı süreci anlattı. Canlı yayına bağlanan Recep Demirel ise hakkındaki iddiaları reddederek Belgin Hanım'dan boşanmak istediğini açıkladı. Yayında çift arasında araç ve maddi konular nedeniyle de tartışma yaşandı.

2009 yılında Kütahya'daki işlettiği gece eğlence mekânından ayrıldıktan sonra kaybolan 4 çocuk babası Hayri Örs'ün akıbeti yıllardır gizemini koruyor. Kaybolduğunda 39 yaşında olan Hayri Örs için oğlu, annesi ve kız kardeşi Müge Anlı'ya başvurarak cevap aradı.

Dosyada en dikkat çeken iddia ise Hayri Örs'ün eşi Ayten Hanım ile kuzeni arasında yasak aşk yaşandığı yönündeki söylentiler oldu. Canlı yayına katılan Ayten Hanım bu iddiaları kesin bir dille reddetti. Programda ayrıca aile içinde yaşanan tartışmalar ve geçmişteki şiddet iddiaları da gündeme geldi.