ahaber.com.tr Haber Merkezi
Taşacak Bu Deniz sezon finali ne zaman? Tarih belli oldu

Taşacak Bu Deniz'de sezon finali heyecanı başladı. Yayınlanan son fragmanla birlikte dizinin ara vereceği tarih netleşirken Esme'nin dikkat çeken itirafı ve aileler arasındaki büyük hesaplaşmanın nasıl sonuçlanacağı izleyicilerde merak yarattı. İşte sezon finaline ilişkin tüm detaylar.

Televizyon ekranlarının ilgiyle takip edilen yapımlarından Taşacak Bu Deniz için sezon finali geri sayımı başladı. Sezon boyunca yaşanan gelişmelerin ardından dizinin ne zaman ara vereceği netlik kazandı. Özellikle son bölümde yaşanan sürprizlerin ardından gözler şimdi sezon finalinde yaşanacak olaylara çevrildi.

TAŞACAK BU DENİZ SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

İzleyicilerin merak ettiği tarih belli oldu. Taşacak Bu Deniz, 5 Haziran Cuma akşamı saat 20.00'de yayınlanacak 31. bölümüyle sezon finali yapacak. Yeni bölümün ardından dizi yaz arasına girecek. Yapımın yeni sezon tarihine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Sezon finali bölümü bilgileri

Bilgi Detay
Dizi Taşacak Bu Deniz
Bölüm 31. Bölüm
Yayın Tarihi 5 Haziran Cuma
Saat 20.00
Durum Sezon Finali

TAŞACAK BU DENİZ 31 BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Dizinin sezon finaline ait 31. bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. Yayınlanan tanıtımda özellikle Esme'nin yaptığı itiraf dikkat çekti. Fragman boyunca yaşanan gelişmeler, sezon finalinde önemli yüzleşmelerin ve hesaplaşmaların ekrana geleceğine işaret etti. Bu nedenle yeni bölüm sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Taşacak Bu Deniz'in son bölümünde yıllardır beklenen büyük kavuşma gerçekleşti. Yirmi yıl boyunca kızlarından ayrı kalan Esme ve Adil, bayram arifesinde Eleni ile yeniden bir araya geldi. Uzun yılların ardından gerçekleşen bu buluşma, aile için yeni bir başlangıcın kapısını araladı. Koçari ile Furtuna köylerini birbirinden ayıran Taşköprü'de yeniden bir aile olmayı başaran Esme, Adil ve Eleni, geçmişte yaşadıkları acıların hesabını sormaya karar verdi.

Adil'in hayatta olduğunu öğrenen Furtuna ailesi büyük bir şaşkınlık yaşarken ortaya çıkan gerçekler iki aile arasındaki dengeleri tamamen değiştirdi. Öte yandan Eleni'ye sahte bir anne getiren Oruç ile Fadime'ye gerçeği söylemeyen İso da yaşananların merkezindeki isimler oldu. Esme, Adil ve Eleni'nin ortak hareket etme kararı almasıyla birlikte yıllardır biriken öfke gün yüzüne çıktı. Böylece taraflar arasındaki büyük hesaplaşmanın fitili ateşlenirken dizide yeni bir dönemin kapıları aralandı.

Yaşanan gelişmelerin ardından iki aile arasındaki gerilim daha da yükselirken sezon finalinde bu savaşın nasıl sonuçlanacağı ve hangi sırların ortaya çıkacağı izleyiciler tarafından merakla beklenmeye başladı.

