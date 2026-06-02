Taşacak Bu Deniz sezon finali ne zaman? Tarih belli oldu

Taşacak Bu Deniz'in son bölümünde yıllardır beklenen büyük kavuşma gerçekleşti. Yirmi yıl boyunca kızlarından ayrı kalan Esme ve Adil, bayram arifesinde Eleni ile yeniden bir araya geldi. Uzun yılların ardından gerçekleşen bu buluşma, aile için yeni bir başlangıcın kapısını araladı. Koçari ile Furtuna köylerini birbirinden ayıran Taşköprü'de yeniden bir aile olmayı başaran Esme, Adil ve Eleni, geçmişte yaşadıkları acıların hesabını sormaya karar verdi.

Adil'in hayatta olduğunu öğrenen Furtuna ailesi büyük bir şaşkınlık yaşarken ortaya çıkan gerçekler iki aile arasındaki dengeleri tamamen değiştirdi. Öte yandan Eleni'ye sahte bir anne getiren Oruç ile Fadime'ye gerçeği söylemeyen İso da yaşananların merkezindeki isimler oldu. Esme, Adil ve Eleni'nin ortak hareket etme kararı almasıyla birlikte yıllardır biriken öfke gün yüzüne çıktı. Böylece taraflar arasındaki büyük hesaplaşmanın fitili ateşlenirken dizide yeni bir dönemin kapıları aralandı.

Yaşanan gelişmelerin ardından iki aile arasındaki gerilim daha da yükselirken sezon finalinde bu savaşın nasıl sonuçlanacağı ve hangi sırların ortaya çıkacağı izleyiciler tarafından merakla beklenmeye başladı.