Taşacak Bu Deniz sezon finali ne zaman? Tarih belli oldu
Taşacak Bu Deniz'de sezon finali heyecanı başladı. Yayınlanan son fragmanla birlikte dizinin ara vereceği tarih netleşirken Esme'nin dikkat çeken itirafı ve aileler arasındaki büyük hesaplaşmanın nasıl sonuçlanacağı izleyicilerde merak yarattı. İşte sezon finaline ilişkin tüm detaylar.
Televizyon ekranlarının ilgiyle takip edilen yapımlarından Taşacak Bu Deniz için sezon finali geri sayımı başladı. Sezon boyunca yaşanan gelişmelerin ardından dizinin ne zaman ara vereceği netlik kazandı. Özellikle son bölümde yaşanan sürprizlerin ardından gözler şimdi sezon finalinde yaşanacak olaylara çevrildi.
TAŞACAK BU DENİZ SEZON FİNALİ NE ZAMAN?
İzleyicilerin merak ettiği tarih belli oldu. Taşacak Bu Deniz, 5 Haziran Cuma akşamı saat 20.00'de yayınlanacak 31. bölümüyle sezon finali yapacak. Yeni bölümün ardından dizi yaz arasına girecek. Yapımın yeni sezon tarihine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Sezon finali bölümü bilgileri
|Bilgi
|Detay
|Dizi
|Taşacak Bu Deniz
|Bölüm
|31. Bölüm
|Yayın Tarihi
|5 Haziran Cuma
|Saat
|20.00
|Durum
|Sezon Finali
TAŞACAK BU DENİZ 31 BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?
Dizinin sezon finaline ait 31. bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. Yayınlanan tanıtımda özellikle Esme'nin yaptığı itiraf dikkat çekti. Fragman boyunca yaşanan gelişmeler, sezon finalinde önemli yüzleşmelerin ve hesaplaşmaların ekrana geleceğine işaret etti. Bu nedenle yeni bölüm sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.