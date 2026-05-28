Türkiye’nin gözü bu akşam ATV’de: Esra Erol'la Var Mısın Yok Musun başlıyor
Televizyon tarihine damga vuran "Var Mısın Yok Musun", ekranların sevilen ismi Esra Erol ile atv’de başlıyor. 5 milyon TL'lik büyük ödülün sahibini arayacağı dev prodüksiyon, bu akşam ve yarın akşam saat 20.00’de izleyici karşısına çıkacak.
Televizyon dünyasının en çok izlenen yarışma formatlarından biri olan Var Mısın Yok Musun, atv farkı ve Esra Erol'un enerjisiyle geri döndü. Heyecanın zirve yapacağı, stratejilerin şansla buluşacağı yarışmada büyük gün geldi çattı.
HER TEKLİF BİR KARAR: BÜYÜK ÖDÜL 5 MİLYON TL
Türkiye'nin dört bir yanından gelen 22 yarışmacının, 5 milyon TL'lik büyük ödül için bankaya karşı kıyasıya mücadele edeceği yarışmada kurallar belli. Kutular açıldıkça yarışmacıların alması gereken risk daha da büyüyecek.
Bankanın her turun sonunda yarışmacıların kutusuna teklif vereceği, riskin her geçen dakika arttığı yarışmada; doğru strateji kuranlar mı yoksa şansına güvenenler mi kazanacak?
HAFTADA 2 GÜN EĞLENCE VE HEYECAN
Türkiye'nin hayalleri gerçeğe dönüştüren yarışma programı, izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.
İlk Bölüm: 28 Mayıs Perşembe (Bu akşam)
İkinci Bölüm: 29 Mayıs Cuma (Yarın akşam)
Saat 20.00'de atv ekranlarında başlayacak olan yarışma, 28 Mayıs'tan itibaren her Perşembe ve Cuma akşamı izleyiciyle buluşacak.