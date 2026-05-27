atv'nin sevilen ismi Esra Erol'dan anlamlı bayram mesajı: "Küslüklere yokum dostluklara varım"

Magazin dünyasının sevilen isimleri sosyal medya hesapları üzerinden takipçilerinin bayramını kutlarken, ATV ekranlarının başarılı sunucusu Esra Erol sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Bayram coşkusunu takipçileriyle paylaşan Erol, yıllar sonra ekranlara dönen fenomen yarışma Var mısın Yok musun hakkında da samimi açıklamalarda bulundu.

Kurban Bayramı coşkusu tüm Türkiye'yi sararken, ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaparak sevenlerinin bayramını kutladı. Bu isimlerden biri de ATV ekranlarının sevilen yüzü Esra Erol oldu. "KÜSLÜKLERE YOKUM, DOSTLUKLARA VARIM" Eşi Ali Özbir ile verdiği mutlu pozu, "Küslüklere yokum, dostluklara varım dediğimiz bir bayram olsun" notuyla paylaşan Erol, takipçilerinden büyük beğeni topladı.

Erol, yeni sezonda sunuculuğunu üstleneceği 'Var Mısın Yok Musun?' öncesi Sabah'tan Merve Yurtyapan'a samimi açıklamalarda bulundu. Hayat mottosunu "Doğru yaşarsan, doğru gelir seni bulur" sözleriyle özetleyen Erol; aile hayatından sosyal medya yasaklarına, yarışmanın bilinmeyenlerine dair ilk kez konuştu. 5 milyon liralık büyük ödülün heyecanını stüdyoya taşıyacak olan Erol, verdiği röportajda, projeye neden "evet" dediğini şu sözlerle açıkladı: "İşin adı 'Var Mısın, Yok Musun?' olunca, hemen 'varım' dedim. Çünkü bu sadece bir yarışma programı değil; insanların heyecanını, umudunu, korkusunu, sevincini aynı anda yaşadığı gerçek bir an. Hayat da zaten bir var, bir yok hali değil mi zaten? "CESARET, DOĞRU YERDE DURABİLMEKTİR" Yarışmanın temelindeki risk ve heyecan faktörüne dikkat çeken başarılı sunucu, hayat ve cesaret üzerine çarpıcı yorumlarda bulundu: "Hayatınızı değiştirmek istiyorsanız, cesur olmak, risk almak zorundasınız. Ama bence mesele cesaretin ne olduğunu nasıl tanımladığımızda. Cesaret, "Ne olursa olsun" deyip fırtınalı bir denize açılmak mı? Yoksa önce havaya, rüzgara, dalgaya bakıp gerçekten yola çıkıp çıkmayacağına karar verebilmek mi? Sokrates ikinciyi cesaret olarak tanımlar. Ben de burada onun yanında duruyorum. "Var Mısın, Yok Musun?"da da bazen yarışmacının devam etmesi değil, doğru yerde durabilmesi büyük cesaret oluyor.

'Var Mısın Yok Musun?'da izleyiciyi neler bekliyor? Bir defa tam 5 milyon liralık ödül var. Bu bile başlı başına büyük bir heyecan. Ama inanın bana, programın asıl gücü parada değil, duyguda saklı. Yarışmayı çekerken sadece yarışmacı değil, ışıkçısından sesçisine, yönetmeninden kameramanına kadar herkes aynı duygunun içine giriyor. Çünkü orada artık bir yarışma çekmiyorsunuz; bir insanın hayatındaki en büyük karar anlarından birine tanıklık ediyorsunuz. Siz nelere varsınız, nelere yoksunuz? Toplumun faydasına olan her şeye varım. Ama şiddetin hiçbir türüne yokum. Bir de ben "tamir" sözcüğünü çok seviyorum. Yıkmaya yokum, "tamir etmeye" varım.

Herkesin en merak ettiği konu telefonun diğer ucundaki kişi kim? O telefonun diğer ucundaki kişi bence televizyon tarihinin en gizemli karakterlerinden biri. Yıllardır yüzünü görmüyoruz ama milyonlarca insanın tansiyonunu yükseltmeyi başarıyor. Bizim bankamız sadece hesap kitap yapan biri değil. İnsan psikolojisiyle satranç oynayan biraz gıcık bir adam! Tam yarışmacı rahatlıyor, umutlanıyor, "Ben bu işi çözdüm" diyor, telefon çalıyor ve bir anda stüdyonun havası değişiyor.

