Müge Anlı ATV canlı yayın izle: Müge Anlı ile Tatlı Sert 22 Mayıs 2026 yeni bölüm

atv'nin reyting rekortmeni programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", faili meçhul cinayetler, kayıp dosyaları ve toplumsal olayların ele alındığı yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Programın canlı yayın ekranı ve güncel gelişmeleri merak edenler için yayında.

Türkiye'nin nefesini tutarak takip ettiği Müge Anlı ile Tatlı Sert, kayıpları bulmaya ve faili meçhul dosyaları aydınlatmaya devam ediyor.

Sosyal medyanın ve reyting listelerinin zirvesinden düşmeyen programı anlık olarak takip etmek isteyenler için Müge Anlı canlı yayın izleme seçeneklerini haberimizde derledik.

MÜGE ANLI CANLI NASIL İZLENİR?

Fenomen programı dijital platformlar üzerinden takip etmek oldukça kolay.

İşte en hızlı erişim yolları:

ATV resmi web sitesi: Bilgisayar, tablet veya telefonunuzun tarayıcısı üzerinden "atv.com.tr" adresine giderek "Canlı Yayın" sekmesine tıklayabilir, yayını yüksek kalitede ve eş zamanlı olarak takip edebilirsiniz.

YouTube kanalı: Programın resmi YouTube kanalı, hem canlı yayınları hem de programın hemen ardından öne çıkan en çarpıcı kesitleri izleyicilerle paylaşıyor.

Arşiv ve tekrar izle: Bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Müge Anlı ile Tatlı Sert'in tüm bölümleri, ATV'nin resmi web sitesindeki arşiv kategorisinde yer alıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

27 yıl önce ayrı düştüğü ağabeyi Erdoğan Akgün'ü bulmak için Müge Anlı'ya başvuran Münevver Hayırcı Koç'un hikâyesi mutlu sonla bitti. Küçük yaşta babası tarafından Afyonkarahisar'dan götürülen ve yıllardır haber alınamayan Erdoğan'ın, Yusuf Şarlayan adıyla başka bir aile tarafından evlat edinildiği ortaya çıktı. Yıllar sonra stüdyoda kavuşan kardeşler duygusal anlar yaşadı. Yusuf'u büyüten Şarlayan ailesi de Münevver'i bağırlarına bastı. Kavuşmanın ardından Yusuf, kardeşini daha yakından tanımak için Kocaeli'ndeki evine misafir oldu. İlk andan itibaren güçlü bir bağ kuran iki kardeş, birlikte mutfağa girerek keyifli anlar yaşadı.

Bolu'da yaşayan Niyazi ve Emeti Yarar çifti, 25 yaşındaki kızları Derya ile 23 yaşındaki Büşra'nın, kendisini "istihbarat infaz görevlisi" olarak tanıtan evli ve iki çocuk babası Mustafa Akyol tarafından kandırıldığını iddia ederek Müge Anlı'ya başvurdu. Aile, Mustafa'nın yıllarca yalanlarla güven kazandığını, devlet görevlisi olduğunu söyleyerek kendilerini etkilediğini ve yaklaşık 2 milyon TL'lik maddi kayba uğrattığını öne sürdü. Canlı yayına bağlanan Derya ise kendi isteğiyle gittiğini, Mustafa'yı sevdiğini ve onunla evlenmek istediğini belirtti. Mustafa Akyol da yayına katılarak evli ve çocuk sahibi olduğunu kabul etti, ancak boşanıp Derya ile evlenmeyi düşündüğünü söyledi.

72 yaşındaki Fatma Kurthan, 6 yıldır haber alamadığı kızı Ayşe Akkoyun'u bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu. İstanbul'da yaşayan Fatma Hanım, kızının kardeşiyle yaşadığı tartışmanın ardından evi terk ettiğini ve o günden beri kendisinden hiçbir haber alamadığını anlattı. Fatma Kurthan ayrıca, 3 yıl önce boşandığı eşinin çocuklarını kendisine karşı doldurduğunu, bu yüzden diğer evlatlarının da kendisinden uzaklaştığını iddia etti. Yıllarca şiddet gördüğünü söyleyen Fatma Hanım, bugün yalnız yaşadığını, çocuklarının kendisine sırt çevirdiğini ve büyük bir kırgınlık içinde olduğunu dile getirdi. Tek isteğinin ise yıllardır görmediği kızı Ayşe'ye kavuşmak olduğunu söyledi.

3 yıldır kayıp olarak aranan Duygu Poyraz, hakkında ortaya atılan dolandırıcılık iddiaları nedeniyle Müge Anlı'da gündem oldu. Canlı yayına katılan Duygu Poyraz, Ankara'da evi olduğu yönündeki sözlerinin doğru olmadığını kabul etti. Bir arkadaşının yanında kaldığını söyleyen Duygu'ya ailesi güven problemi yaşadıklarını dile getirdi. Ablası Özge Hanım, Duygu'nun önce hatalarını kabul edip hayatını düzene sokması gerektiğini, aksi halde ona destek olmanın çok zor olduğunu söyledi. Programda ayrıca Duygu hakkında yağ, tapu, sağlık ve evlilik dolandırıcılığı iddiaları da gündeme geldi.