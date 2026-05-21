"İstihbaratçıyım" diyerek iki kardeşi kaçırmıştı: Müge Anlı'da şoke eden savunma

CANLI YAYINDA ŞOK SAVUNMA Programın ilerleyen dakikalarında, ailesinin 7 aydır can sağlığından endişe ettiği Derya canlı yayına bağlandı. Küçük bir yerde çalıştığını ve ailesinin kendisini tüm dünyaya rezil ettiğini savunarak suçlamaları reddeden 25 yaşındaki Derya, kardeşi Büşra'nın da yanında olduğunu belirterek Mustafa'yı savunmaya devam etti.

"EVLENECEĞİM DE BİR GÜN"

Ailesinin, "O adam evli ve iki çocuklu, karakol kayıtlarında Almina ve Belinay isimli kızları var" uyarısına sert çıkan genç kız, "Mustafa'nın çocukları değil, kadının eski eşinden. Evet bekliyorum, onunla bir gün evleneceğim de" diyerek herkesi hayretler içinde bıraktı.

Babanın, "Ortak kargo arabası alacağız diye verdiğimiz 200 bin lira nerede?" sorusuna ise Derya, "Özel şahsi sebeplerimiz var, gösteremem" yanıtını verdi. Mustafa Akyol da yayına katılarak evli ve çocuk sahibi olduğunu kabul etti, ancak boşanıp Derya ile evlenmeyi düşündüğünü söyledi.