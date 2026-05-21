"İstihbaratçıyım" diyerek iki kardeşi kaçırmıştı: Müge Anlı'da şoke eden savunma

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Bolu'da sahte istihbaratçı tuzağı! Müge Anlı'ya başvuran Yarar çifti, kendisini "infaz görevlisi" olarak tanıtan bir kişi tarafından hem 2 milyon TL dolandırıldıklarını hem de iki kızlarının kaçırıldığını iddia etti. 7 aydır kayıp olan kızları Derya'nın canlı yayındaki şoke eden savunması ise aileyi bir kez daha yıktı.

ATV ekranlarının sevilen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", yine akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık ve kayıp vakasıyla izleyicileri ekran başına kilitledi. Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Hasanlar köyünde yaşayan Niyazi ve Emeti Yarar çifti, kendisini "istihbarat infaz görevlisi" olarak tanıtan Mustafa isimli bir şahıs tarafından ailecek nasıl kandırıldıklarını anlattı.

SAHTE İSTİHBARATÇIDAN AKILALMAZ TUZAK

Şahsın kendilerine, "Beni nereden araştırırsanız araştırın gerçek kimliğimi bulamazsınız. Ben Amerika'da kırmızı bültenle aranan kişiyim" dediğini ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eski koruması olduğunu söyleyerek aileyi kandırdığını belirten acılı anne, sahte hastane raporları ve kırık kemik hikayeleriyle gözlerinin boyandığını itiraf etti.

Dolandırıcılık şebekesinin, ailenin kızları Derya'nın Kaymakamlık bünyesinde çalıştığı dönemi hedef aldığı ortaya çıktı. Şebeke üyelerinin Derya'ya "Arsa satışlarından senin üzerine suç yıkacaklar" diyerek korkuttuğu, sahte ajanın ise "Suçun yoksa seni ben kurtarırım" vaadiyle aileye sızdığı öğrenildi.

"EVİNİZİ DEVLET NİYE DİNLESİN?"

Evde konuşulan her şeyin sahte ajan tarafından bilinmesi üzerine "Telefonlarımız dinleniyor" korkusu yaşayan aileye Müge Anlı sert çıktı: "Tavuk firmasında çalışan adamın evini devlet niye dinlesin? Terörist misiniz, yasaklı madde mi karıştırıyorsunuz?" dedi.

Aile ise evdeki tüm gizli bilgileri kızları Derya'nın Mustafa'ya taşıdığını sonradan anladıklarını söyledi.

CANLI YAYINDA ŞOK SAVUNMA

Programın ilerleyen dakikalarında, ailesinin 7 aydır can sağlığından endişe ettiği Derya canlı yayına bağlandı. Küçük bir yerde çalıştığını ve ailesinin kendisini tüm dünyaya rezil ettiğini savunarak suçlamaları reddeden 25 yaşındaki Derya, kardeşi Büşra'nın da yanında olduğunu belirterek Mustafa'yı savunmaya devam etti.

"EVLENECEĞİM DE BİR GÜN"
Ailesinin, "O adam evli ve iki çocuklu, karakol kayıtlarında Almina ve Belinay isimli kızları var" uyarısına sert çıkan genç kız, "Mustafa'nın çocukları değil, kadının eski eşinden. Evet bekliyorum, onunla bir gün evleneceğim de" diyerek herkesi hayretler içinde bıraktı.

Babanın, "Ortak kargo arabası alacağız diye verdiğimiz 200 bin lira nerede?" sorusuna ise Derya, "Özel şahsi sebeplerimiz var, gösteremem" yanıtını verdi.

Mustafa Akyol da yayına katılarak evli ve çocuk sahibi olduğunu kabul etti, ancak boşanıp Derya ile evlenmeyi düşündüğünü söyledi.

