"İstihbaratçıyım" diyerek iki kardeşi kaçırmıştı: Müge Anlı'da şoke eden savunma
Bolu'da sahte istihbaratçı tuzağı! Müge Anlı'ya başvuran Yarar çifti, kendisini "infaz görevlisi" olarak tanıtan bir kişi tarafından hem 2 milyon TL dolandırıldıklarını hem de iki kızlarının kaçırıldığını iddia etti. 7 aydır kayıp olan kızları Derya'nın canlı yayındaki şoke eden savunması ise aileyi bir kez daha yıktı.
ATV ekranlarının sevilen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", yine akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık ve kayıp vakasıyla izleyicileri ekran başına kilitledi. Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Hasanlar köyünde yaşayan Niyazi ve Emeti Yarar çifti, kendisini "istihbarat infaz görevlisi" olarak tanıtan Mustafa isimli bir şahıs tarafından ailecek nasıl kandırıldıklarını anlattı.
SAHTE İSTİHBARATÇIDAN AKILALMAZ TUZAK
Şahsın kendilerine, "Beni nereden araştırırsanız araştırın gerçek kimliğimi bulamazsınız. Ben Amerika'da kırmızı bültenle aranan kişiyim" dediğini ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eski koruması olduğunu söyleyerek aileyi kandırdığını belirten acılı anne, sahte hastane raporları ve kırık kemik hikayeleriyle gözlerinin boyandığını itiraf etti.
Dolandırıcılık şebekesinin, ailenin kızları Derya'nın Kaymakamlık bünyesinde çalıştığı dönemi hedef aldığı ortaya çıktı. Şebeke üyelerinin Derya'ya "Arsa satışlarından senin üzerine suç yıkacaklar" diyerek korkuttuğu, sahte ajanın ise "Suçun yoksa seni ben kurtarırım" vaadiyle aileye sızdığı öğrenildi.
"EVİNİZİ DEVLET NİYE DİNLESİN?"
Evde konuşulan her şeyin sahte ajan tarafından bilinmesi üzerine "Telefonlarımız dinleniyor" korkusu yaşayan aileye Müge Anlı sert çıktı: "Tavuk firmasında çalışan adamın evini devlet niye dinlesin? Terörist misiniz, yasaklı madde mi karıştırıyorsunuz?" dedi.
Aile ise evdeki tüm gizli bilgileri kızları Derya'nın Mustafa'ya taşıdığını sonradan anladıklarını söyledi.