atv Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm canlı izle | 21 Mayıs 2026 Perşembe

atv'nin reyting rekortmeni programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", faili meçhul cinayetler, kayıp dosyaları ve toplumsal olayların ele alındığı yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Programın canlı yayın ekranı ve güncel gelişmeleri merak edenler için yayında.

Türkiye'nin nefesini tutarak takip ettiği Müge Anlı ile Tatlı Sert, kayıpları bulmaya ve faili meçhul dosyaları aydınlatmaya devam ediyor.

Sosyal medyanın ve reyting listelerinin zirvesinden düşmeyen programı anlık olarak takip etmek isteyenler için Müge Anlı canlı yayın izleme seçeneklerini haberimizde derledik.

MÜGE ANLI CANLI NASIL İZLENİR?

Fenomen programı dijital platformlar üzerinden takip etmek oldukça kolay.

İşte en hızlı erişim yolları:

ATV resmi web sitesi: Bilgisayar, tablet veya telefonunuzun tarayıcısı üzerinden "atv.com.tr" adresine giderek "Canlı Yayın" sekmesine tıklayabilir, yayını yüksek kalitede ve eş zamanlı olarak takip edebilirsiniz.

YouTube kanalı: Programın resmi YouTube kanalı, hem canlı yayınları hem de programın hemen ardından öne çıkan en çarpıcı kesitleri izleyicilerle paylaşıyor.

Arşiv ve tekrar izle: Bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Müge Anlı ile Tatlı Sert'in tüm bölümleri, ATV'nin resmi web sitesindeki arşiv kategorisinde yer alıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Müge Anlı bir mucizeyi daha gerçekleştirdi.

27 yıl önce babası tarafından evlatlık verildiği iddia edilen Erdoğan Akgün, yıllar sonra Müge Anlı programında ailesine kavuştu. Ağabeyini bulmak için programa başvuran Münevver Hayırcı Koç'un umutlu bekleyişi mutlu sonla tamamlandı.

İddiaya göre Erdoğan Akgün, henüz 3 yaşındayken Afyonkarahisar'dan götürüldü ve o günden sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Yapılan araştırmalar sonucunda, ismi Yusuf Şarlayan olarak değiştirilen Erdoğan'ın Antalya'da aşçı olarak yaşadığı ortaya çıktı. Canlı yayında duygusal anlar yaşanırken, yıllardır birbirini görmeyen kardeşler stüdyoda gözyaşları içinde sarılarak hasret giderdi.

Funda Didem Şen canlı yayında...

Denizli'nin Buldan ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki 3 çocuk annesi Funda Didem Şen, Umre dönüşünün ardından 13 Nisan'da evinden ayrılarak kayıplara karıştı. 21 yıllık hayat arkadaşı Sebahattin Güler, eşini bulmak için Müge Anlı programına başvurdu.

Sebahattin Güler, ilişkilerinin uzun yıllara dayandığını ve son dönemde araçlarına yazılan ihanet iddialarına rağmen eşine inanmayı sürdürdüğünü söyledi. Canlı yayına telefonla bağlanan Funda Didem Şen ise babasının yanında olduğunu belirterek, yaşanan olaylar ve kendisi hakkında ortaya atılan iddialar nedeniyle uzak kalmayı tercih ettiğini söyledi. Umre dönüşü sonrası yaşanan bazı gelişmelerin kendisini kırdığını dile getiren Şen, geri dönmeyi düşündüğünü ancak süreç içerisinde karar değiştirdiğini ifade etti.

''Duygu bu işleri ona kimin yaptırdığını açıklamalı''

3 yıldır kendisinden haber alınamayan Duygu Poyraz için annesi Sultan Poyraz ve ablası Hatice İlgi Küçükkaya, Müge Anlı programına başvurdu. Ailenin endişesi sürerken, canlı yayına katılan Duygu Poyraz hakkında dikkat çeken iddialar gündeme geldi.

Programda, Duygu Poyraz'ın bazı erkekleri evlilik vaadiyle dolandırdığı, alacaklı kişilere ise annesinin telefon numarası ve adresini verdiği öne sürüldü. Gelen ihbarlarda ayrıca yağ, tapu, sağlık ve para dolandırıcılığı iddiaları da gündeme taşındı. Canlı yayında konuşan Duygu Poyraz, hakkındaki suçlamaları reddederek kimseden para almadığını savundu. Ablası Hatice İlgi Küçükkaya ise kardeşinin zor şartlarda yaşadığını ve çevresindeki kişiler tarafından yönlendirildiğini iddia etti.