5 yıl önce Müge Anlı ile yolları kesişmişti: İki kardeş yıllar sonra kavuştu

ATV ekranlarının soluksuz takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in 20 Mayıs 2026 tarihli yayınında mucizevi bir buluşma daha gerçekleşti. Çocuk yaşta yetimhaneye verilen ve gerçek ailesinin izini süren Yusuf, Müge Anlı ve ekibinin sayesinde hem kız kardeşine kavuştu hem de kendisini sevgiyle büyüten koruyucu ailesinin asil duruşuyla stüdyodakileri gözyaşlarına boğdu.

TEK BİR FOTOĞRAFLA BAŞLAYAN ARAMA 1 GÜNDE ÇÖZÜLDÜ

27 yıldır kayıp olan ve kız kardeşi Münevver tarafından elindeki tek bir bebeklik fotoğrafıyla aranan Erdoğan'ın izine Antalya'da ulaşıldı. Münevver, programa katıldığında elinde abisine ait tek bir bebeklik fotoğrafı olduğunu ve tek ümidinin abisinin kendisini bu fotoğraftan tanıması olduğunu dile getirmişti.

Anlı, bugünkü canlı yayınında müjdeli haberi verirken şaşkınlığını gizleyemedi: "Münevver, elindeki o bebeklik fotoğrafını sokakta görsen tanırdın. Büyümüş, koskoca adam olmuş ama yüzü, sureti aynı kalmış. Almışlar bebeklik yüzünü, büyütüp aynen koymuşlar" dedi.

Yıllardır ailesini arayan abinin şu an Antalya'da bir otelde aşçı olarak çalıştığı öğrenildi.