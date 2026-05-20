5 yıl önce Müge Anlı ile yolları kesişmişti: İki kardeş yıllar sonra kavuştu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

ATV ekranlarında duygu dolu anlar yaşandı; elindeki tek bir bebeklik fotoğrafıyla 27 yıllık hasretini bitirmek isteyen Münevver, aradığı ağabeyi Yusuf'a Müge Anlı sayesinde kavuştu. Ancak canlı yayında ortaya çıkan öyle bir itiraf vardı ki, Müge Anlı "Keşke o an gelseydin" diyerek üzüntüsünü gizleyemedi.

ATV ekranlarının soluksuz takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in 20 Mayıs 2026 tarihli yayınında mucizevi bir buluşma daha gerçekleşti. Çocuk yaşta yetimhaneye verilen ve gerçek ailesinin izini süren Yusuf, Müge Anlı ve ekibinin sayesinde hem kız kardeşine kavuştu hem de kendisini sevgiyle büyüten koruyucu ailesinin asil duruşuyla stüdyodakileri gözyaşlarına boğdu.

TEK BİR FOTOĞRAFLA BAŞLAYAN ARAMA 1 GÜNDE ÇÖZÜLDÜ

27 yıldır kayıp olan ve kız kardeşi Münevver tarafından elindeki tek bir bebeklik fotoğrafıyla aranan Erdoğan'ın izine Antalya'da ulaşıldı. Münevver, programa katıldığında elinde abisine ait tek bir bebeklik fotoğrafı olduğunu ve tek ümidinin abisinin kendisini bu fotoğraftan tanıması olduğunu dile getirmişti.

Anlı, bugünkü canlı yayınında müjdeli haberi verirken şaşkınlığını gizleyemedi: "Münevver, elindeki o bebeklik fotoğrafını sokakta görsen tanırdın. Büyümüş, koskoca adam olmuş ama yüzü, sureti aynı kalmış. Almışlar bebeklik yüzünü, büyütüp aynen koymuşlar" dedi.

Yıllardır ailesini arayan abinin şu an Antalya'da bir otelde aşçı olarak çalıştığı öğrenildi.

İşte canlı yayında yaşanan o tarihi buluşmanın detayları...

"GEÇMİŞTE ÇEKİNDİM, KEŞKE ERTELENMESEYDİ"

Canlı yayında yeğenlerini kucağına alarak hasret gideren Yusuf, geçmişte ailesini aramak için bazı girişimlerde bulunduğunu ancak adımlarının yarım kaldığını anlattı.

Yetimhaneden aldığı yasal belgelerin ardından babasıyla konuştuğunu belirten Yusuf, "O dönem babam gidelim bulalım dedi ama ben istemedim. Aslında Müge Hanım, sizin balayınızın olduğu dönemde çalıştığım otele gelmiştiniz. Yanınıza gelip konuşmayı çok istedim ama rahatsız etmek istemedim, çekindim" itirafında bulundu.

"BELKİ ANNENİ DE HAYATTA GÖRECEKTİN"

Müge Anlı ise duyduğu üzüntüyü gizleyemeyerek, "Keşke gelseydin, seni hemen bulurdum. Bak aradan 5 yıl geçmiş, o zaman gelseydin belki anneni de hayatta görecektin. Hayatta hiçbir şeyi ertelememek lazım" diyerek hayat dersi niteliğinde bir uyarıda bulundu.

BÜYÜTEN AİLEDEN BÜYÜK ASALET: "BİR KIZIMIZ, İKİ DE TORUNUMUZ OLDU"

Yusuf'u tek başına stüdyoya göndermeyen ve her anında arkasında duran büyüten anne Müzeyyen Şarlayan, büyüten baba Eşref Şarlayan ve yenge Neriman Sağlam alkışlarla canlı yayın stüdyosuna girdi. Yusuf'un biyolojik kız kardeşi Münevver'e sarılan koruyucu anne Müzeyyen Hanım, "Annen yoksa ben senin annen olacağım. Artık bir kızımız daha, iki de torunumuz oldu" diyerek stüdyoda büyük bir alkış tufanı kopardı.

Gözyaşları içinde teşekkür eden kız kardeş Münevver ise, "Yusuf'a bakmışsınız, sahip çıkmışsınız. Allah sizden bin kere razı olsun" diyerek minnetini dile getirdi.

"ADI ERDOĞAN'DI, YUSUF YAĞMUR KOYDUK"

Programda Yusuf'u evlatlık edinme süreçlerini anlatan Müzeyyen Şarlayan, Burdur'daki çocuk esirgeme kurumundan Yusuf'u 3 yaşındayken nasıl aldıklarını şu sözlerle aktardı:

"Bize ilk gittiyimizde çocuğun adının Erdoğan olduğunu söylediler. 'Annesi babası trafik kazasında öldü, başka bilgi veremeyiz' dediler. Adının değişmesi gerektiğini söyleyince ben Yusuf ismini çok sevdiğim için Yusuf olmasını istedim. O dönem oraya iki senedir yağmur yağmıyordu, biz gidince yağmur başladı. Görevliler 'Uğurlu geldiniz' deyince adını Yusuf Yağmur koyduk. İlk 4-5 ay 'Benim adım Erdoğan' diye diretti ama sonra bize çok çabuk alıştı, hiç yabancılık çektirmedi."

Yusuf'u ilk aldıklarında üstünün başının yırtık ve çok hasta olduğunu belirten fedakar anne, onu hemen doktora götürerek günlerce iğne tedavisi yaptırdıklarını ve sevgiyle büyüttüklerini anlattı.

Yıllarca kardeşinin hayatından endişe eden ve "Yaşıyor mu, öldü mü?" korkusuyla büyüyen Münevver, Müge Anlı'nın başarılı gazeteciliği sayesinde hem kardeşine hem de ona gözü gibi bakan muhteşem bir aileye kavuşmuş oldu. Kardeşlerin ve iki ailenin stüdyodaki kucaklaşması ekran başındakilere duygu dolu anlar yaşattı.

