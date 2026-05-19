atv Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm canlı izle | 19 Mayıs 2026 Salı

atv'nin reyting rekortmeni programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", faili meçhul cinayetler, kayıp dosyaları ve toplumsal olayların ele alındığı yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Programın canlı yayın ekranı ve güncel gelişmeleri merak edenler için yayında.

Türkiye'nin nefesini tutarak takip ettiği Müge Anlı ile Tatlı Sert, kayıpları bulmaya ve faili meçhul dosyaları aydınlatmaya devam ediyor.

Sosyal medyanın ve reyting listelerinin zirvesinden düşmeyen programı anlık olarak takip etmek isteyenler için Müge Anlı canlı yayın izleme seçeneklerini haberimizde derledik.

MÜGE ANLI CANLI NASIL İZLENİR?

Fenomen programı dijital platformlar üzerinden takip etmek oldukça kolay.

İşte en hızlı erişim yolları:

ATV resmi web sitesi: Bilgisayar, tablet veya telefonunuzun tarayıcısı üzerinden "atv.com.tr" adresine giderek "Canlı Yayın" sekmesine tıklayabilir, yayını yüksek kalitede ve eş zamanlı olarak takip edebilirsiniz.

YouTube kanalı: Programın resmi YouTube kanalı, hem canlı yayınları hem de programın hemen ardından öne çıkan en çarpıcı kesitleri izleyicilerle paylaşıyor.

Arşiv ve tekrar izle: Bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Müge Anlı ile Tatlı Sert'in tüm bölümleri, ATV'nin resmi web sitesindeki arşiv kategorisinde yer alıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kaybının 12. Gününde beklenen gelişme gerçekleşti. 16 yaşındaki kız yeniden ailesinin yanında...

4 Mayıs'ta İstanbul Esenler'deki evinden ekmek almak için ayrılan ve bir daha geri dönmeyen Sude Eren'i aramak için ailesi stüdyoya geldi. Sude Eren'in Kahramanmaraş'ta Hasan Öztürk isimli biri ve onun ailesinin yanında olduğuna dair ihbar geldi. 16 yaşındaki Sude Eren, yeniden ailesine yanında.

Kaybının 9. Gününde Müge Anlı'da bulundu. Burcu Yurtseven, çocuklarla birlikte evine geri döndü.

36 yaşındaki Burcu Yurtseven 4 ve 10 yaşındaki iki kızı ile 10 Mayıs Cuma günü Bolu'dan kayıplara karıştı. Hasan Alkan 4 yaşındaki kızı Kader Alkan'ı aramak için stüdyoya geldi. Burcu Yurtseven, çocukları ile birlikte evine döndü.

4 yaşındayken babası tarafından evlatlık verildiği söylenen ağabeyi Erdoğan Akgün aranıyor...

27 yaşındaki Münevver Hayırcı Koç, 25 yıl önce babası tarafından evlatlık verildiği söylenen ağabeyi Erdoğan Akgün'e kavuşmak için Müge Anlı'ya geldi. Erdoğan Akgün'ün, 2001 yılında henüz 4 yaşındayken babası tarafından Afyonkarahisar'dan götürüldüğü ve o günden sonra kendisinden bir daha haber alınamadığı iddia edildi.

Duygu, arkadaşıyla birlikte mi hareket etti?

Duygu Poyraz'ın erkekleri evlilik vaadiyle dolandırdığı, alacaklılara ise annesinin telefonu ve adresini verdiği iddia edildi. İddiaların odağındaki Duygu Poyraz canlı yayına geldi. Gelen ihbarlar üzerine Duygu Poyraz; yağ, tapu, evlilik ve sağlık dolandırıcılığı iddialarının odağında kaldı.