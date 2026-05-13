ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm canlı izle |13 Mayıs 2026 Çarşamba

atv'nin reyting rekortmeni programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", faili meçhul cinayetler, kayıp dosyaları ve toplumsal olayların ele alındığı yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Programın canlı yayın ekranı ve güncel gelişmeleri merak edenler için yayında.

Toplumun yakından takip ettiği program, gerçek hayat hikâyeleri, kayıp vakaları ve faili meçhul olayların çözümüyle gündem yaratmaya devam ediyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İstanbul Şişli'de 25 Nisan Cumartesi günü 34 GMR 408 plakalı beyaz aracıyla kaybolan 47 yaşındaki Muharrem Yıldız'dan günlerce haber alınamadı. Ailesinin endişeli bekleyişi sürerken, kaybının 16. gününde aracı Beylikdüzü'nde bulundu. Aynı gün içerisinde 4 çocuk babası Muharrem Yıldız'a da sağ salim ulaşıldı. Müge Anlı canlı yayınında bulunan Muharrem Yıldız'ın, "Beni öldüreceklerini ya da hastaneye yatıracaklarını söylediler" diyerek korkup Tekirdağ'a kaçtığı öğrenildi. Bir süre burada hayvanlarla ilgilendiği belirtilirken, programı izleyen arkadaşlarının durumu jandarmaya bildirmesi üzerine Yıldız'a ulaşıldı.

Olayla ilgili ailesi ve yakınları birbirinden şüphelenirken, Muharrem Yıldız, canlı yayına gelerek konuşulan iddiaları yanıtladı. Jandarmadaki ifadesinde konuşan Yıldız, kendisine tehditler yöneltildiğini, "ya öldürüleceği ya da akıl hastanesine yatırılacağı" söylendiği için korkarak ortadan kaybolduğunu öne sürdü. Tekirdağ'da bir süre çobanlık yaptığını ve kimseye haber vermediğini belirtti. Canlı yayında taraflar arasında gerilim yaşanırken, Yıldız'ın psikolojik durumu ve ilaç kullanımı tartışma konusu oldu. Aile bireyleri iddiaları reddederken, Müge Anlı Yıldız'ın sağlık kontrolünden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Isparta'nın Binbir Evler Mahallesi'nde sabah saatlerinde kaybolan 5 yaşındaki Amine Hürü Can, kısa süreli endişe yaratan bir arama çalışmasının ardından sağ salim bulundu. Edinilen bilgilere göre küçük kız, annesi Emine Can'ın pazara gitmek için evden ayrıldığı sırada kapı önünde oynuyordu. Annesinin dönüşünde çocuğunu bulamaması üzerine yapılan ihbar sonrası güvenlik kameraları incelendi ve Amine'nin annesinin peşinden koşarak evden uzaklaştığı tespit edildi. Müge Anlı programına gelen ihbar ve bir izleyicinin dikkati sayesinde küçük kız kısa sürede bir parkta bulundu. Çocuğu bulan Metin Sağtekin, çevrede yaptığı sorgulama ile Amine'nin kimliğini tespit ederek ailesine ulaşılmasını sağladı.

32 yaşındaki 2 çocuk annesi Kudret Selin Timaş, 3 Mayıs'ta annesini arayıp yardım istemesinin ardından kaybolmuştu. Ailesinin endişe üzerine Müge Anlı programına başvurmasıyla olay kısa sürede gündeme geldi. Kardeşinin hayatından endişe eden Elif Yıldırım, Kudret'in zorla alıkonulduğunu ve madde bağımlılığına sürüklendiğini iddia ederek yardım talep etti. Yapılan araştırmalar sonucunda Kudret Timaş'ın Taksim'de bir polis merkezine giderek kayıp olmadığını söylediği öğrenildi. İhbarların ardından bölgeye yönlendirilen ekipler, Kudret Timaş'a ulaştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan Timaş, ablası Elif Yıldırım ve annesiyle vedalaşmadan ayrıldı. Elif Yıldırım, kardeşinin tedavi altına alınması gerektiğini belirterek yetkililerden yardım isterken, Beyoğlu Kaymakamlığı'nın da sürece dahil olduğu ve gerekli yönlendirmelerin yapıldığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma ve takip süreci devam ediyor.

14 yıl önce kaybolan Arzu Yaldız, yıllar süren arama çalışmalarının ardından Müge Anlı'da bulundu. Kayıp kadının bulunması, onu arayan kız kardeşleri Şengül Zengel ve Resmiye Yaldız için büyük bir sevinç yaşattı. İddiaya göre Arzu Yaldız'ın, o dönemde cezaevinden çıkan kayınbiraderi tarafından kaçırıldığı öne sürülmüştü. 5 bin 110 gün sonra bulunan Yaldız'ın hayatına dair detaylar ise programda paylaşıldı. Canlı yayında Müge Anlı, kardeşlerine Arzu Yaldız'ın bulunduğunu açıklarken, taraflar duygusal anlar yaşadı. Yıllar sonra gelen buluşmada aile bireyleri birbirine sarıldı.

95 yaşındaki Hüseyin Mavu, kendisinden 43 yaş küçük olan ve eski bakıcısı olduğu belirtilen eşi Ayla Mavu tarafından yaklaşık 700 bin lira dolandırıldığı iddiasıyla Müge Anlı programına katılmıştı. Hüseyin Mavu ve kızı Çeşminaz Hanım, evlilik sonrası yaşanan para anlaşmazlıkları ve aile içi gerilimleri gündeme getirirken, Ayla Mavu ise iddiaları reddederek yaşananların karşılıklı anlaşmazlık ve yanlış anlaşılmalardan ibaret olduğunu savundu. Canlı yayında taraflar arasında zaman zaman tansiyon yükselirken, boşanma ve maddi anlaşma süreci de tartışıldı. Hüseyin Mavu, evliliğin sona ermesi için özür dileyerek sürecin bitmesini isterken, Ayla Mavu ise boşanmayı kabul etmedi.