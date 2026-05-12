Herkes "öldü" sanıyordu çobanlık yaparken bulundu! Kaçış nedeni şoke etti

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İstanbul Şişli'den acıyla gizemli bir şekilde kaybolan, herkesin hayatından umudu kestiği Muharrem Yildiz, kaybının 17. gününde Müge Anlı izleyicisinin ihbarıyla bulundu. Psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen Yıldız'ın kaçış nedenine dair anlattıkları adeta kan dondurdu.

İstanbul Şişli'de 25 Nisan günü kendi aracıyla ortadan kaybolan ve 17 gündür kendisinden haber alınamayan 47 yaşındaki Muharrem Yildiz, Müge Anlı'nın izleyicisi sayesinde Tekirdağ'da bulundu. Ailesinin "öldürüldü" şüphesiyle katıldığı programda, Yildiz'in hayatta olduğu müjdesi stüdyoda duygu dolu anlar yaşattı.

AİLE BİRBİRİNE DÜŞMÜŞTÜ: "KATİL" SUÇLAMALARI SON BULDU

Muharrem Yıldız'ın kayboluşunun ardından aile içerisinde gerilim tırmanmış, kardeşler ve eş birbirini suçlamaya başlamıştı. Özellikle Yıldız'ın kardeşleri, eşi Arzu Yıldız ve yakınlarını "Muharrem'i ortadan kaldırmakla" itham etmişti. Ancak Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayında verdiği "Muharrem bulundu" haberi, tüm bu ağır suçlamaları boşa çıkardı.

NEREDE VE NASIL BULUNDU?

Müge Anlı, Muharrem Yıldız'ın izine Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde ulaşıldığını açıkladı. Bir izleyicinin ihbarı üzerine harekete geçen Hayrabolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yildiz'i çobanlık yaparken buldu.

KAÇIŞIN ARDINDAKİ KORKUNÇ İDDİALAR: "BENİ ÖLDÜRECEKLERDİ"

Canlı yayına bağlanan Muharrem Yildiz, neden kaçtığına dair sarsıcı açıklamalarda bulundu. Psikolojik rahatsızlıkları olduğu bilinen Yildiz'in ifadeleri, yaşadığı sanrıların boyutunu gözler önüne serdi:

"Kayınbiraderlerim ve baldızlarım beni ya akıl hastanesine yatıracaklarını ya da öldüreceklerini söylediler. Korkumdan kaçtım."

Takip edildiğini düşündüğü için kimseye haber vermeden Hayrabolu'da bir çiftlikte çobanlık yapmaya başladığını belirten Yıldız, "Adresim sızarsa ya mezarlığa ya hastaneye gidecektim" dedi.

"ANNEMİN SEVGİLİSİ VAR DEDİ"

Canlı yayında eşiyle ilgili ağır iddialarda bulunan Muharrem Yildiz, kaçışının temelinde yatan şüpheyi şu sözlerle dile getirdi:

"10 yaşındaki oğlum Ahmet bana söyledi ki 'Baba annemin sevgilisi var'. İnanmadım, çocuktur dedim. Ama sonra yaşadığımız olaylar beni bu noktaya getirdi."

Eşinin çocuklarına şiddet uyguladığını da öne süren Yildiz, bu iddiaları nedeniyle ailesinden kaçtığını savundu.

Muharrem Yıldız'ın stüdyodaki şüpheli ve mesafeli tavırları üzerine Müge Anlı, durumun ciddiyetine dikkat çekti. Anlı, Yildiz'in anlattıklarının mantıklı olmadığını ve acilen tıbbi desteğe ihtiyaç duyduğunu belirtti.

