Herkes "öldü" sanıyordu çobanlık yaparken bulundu! Kaçış nedeni şoke etti

İstanbul Şişli'den acıyla gizemli bir şekilde kaybolan, herkesin hayatından umudu kestiği Muharrem Yildiz, kaybının 17. gününde Müge Anlı izleyicisinin ihbarıyla bulundu. Psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen Yıldız'ın kaçış nedenine dair anlattıkları adeta kan dondurdu.

İstanbul Şişli'de 25 Nisan günü kendi aracıyla ortadan kaybolan ve 17 gündür kendisinden haber alınamayan 47 yaşındaki Muharrem Yildiz, Müge Anlı'nın izleyicisi sayesinde Tekirdağ'da bulundu. Ailesinin "öldürüldü" şüphesiyle katıldığı programda, Yildiz'in hayatta olduğu müjdesi stüdyoda duygu dolu anlar yaşattı.

AİLE BİRBİRİNE DÜŞMÜŞTÜ: "KATİL" SUÇLAMALARI SON BULDU Muharrem Yıldız'ın kayboluşunun ardından aile içerisinde gerilim tırmanmış, kardeşler ve eş birbirini suçlamaya başlamıştı. Özellikle Yıldız'ın kardeşleri, eşi Arzu Yıldız ve yakınlarını "Muharrem'i ortadan kaldırmakla" itham etmişti. Ancak Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayında verdiği "Muharrem bulundu" haberi, tüm bu ağır suçlamaları boşa çıkardı.

NEREDE VE NASIL BULUNDU? Müge Anlı, Muharrem Yıldız'ın izine Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde ulaşıldığını açıkladı. Bir izleyicinin ihbarı üzerine harekete geçen Hayrabolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yildiz'i çobanlık yaparken buldu.

KAÇIŞIN ARDINDAKİ KORKUNÇ İDDİALAR: "BENİ ÖLDÜRECEKLERDİ" Canlı yayına bağlanan Muharrem Yildiz, neden kaçtığına dair sarsıcı açıklamalarda bulundu. Psikolojik rahatsızlıkları olduğu bilinen Yildiz'in ifadeleri, yaşadığı sanrıların boyutunu gözler önüne serdi: "Kayınbiraderlerim ve baldızlarım beni ya akıl hastanesine yatıracaklarını ya da öldüreceklerini söylediler. Korkumdan kaçtım."