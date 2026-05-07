ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm canlı izle | 7 Mayıs 2026 Perşembe

atv'nin reyting rekortmeni programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", faili meçhul cinayetler, kayıp dosyaları ve toplumsal olayların ele alındığı yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Programın canlı yayın ekranı ve güncel gelişmeleri merak edenler için yayında.

Toplumun yakından takip ettiği program, gerçek hayat hikâyeleri, kayıp vakaları ve faili meçhul olayların çözümüyle gündem yaratmaya devam ediyor.

📺 MÜGE ANLI CANLI NASIL İZLENİR?

Sevilen programı canlı izlemek isteyenler için birkaç farklı seçenek bulunuyor:

atv resmi web sitesi üzerinden canlı yayın sekmesini ziyaret ederek programı anlık olarak takip edebilirsiniz.

atv YouTube kanalı üzerinden yayınlanan bölümlere ve öne çıkan kesitlere ulaşabilirsiniz.

Kaçırılan bölümler için atv'nin resmi platformunda yer alan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" sayfasından tüm bölümler arşiv olarak izlenebilir.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

95 yaşındaki kocası ile para yüzünden mi karşı karşıya geldi?

95 yaşındaki Hüseyin Mavu, kendisinden 43 yaş küçük olan eşi tarafından 700 Bin lira dolandırıldığını iddia ederek stüdyoya geldi. İddiaların odağındaki eş canlı yayında...

19 yaşındaki Sinem Acar'ın 50 yaşındaki şahıs tarafından alıkonulduğu iddiası...

19 yaşındaki Sinem Ilgın Acar, 30 Nisan'da İstanbul Kartal'dan kayıplara karıştı. Annesi Ayfer onu aramak için stüdyoya geldi. Genç kızın kendisinden yaşça büyük olan 43 yaşındaki şahıs tarafından alıkonduğu iddia edildi. Şüphelerin odağındaki ismin eski eşi canlı yayına bağlandı. Genç kızdan bir iz arandı.

''Kızının mehri olan 400 bin TL değerindeki altınlarla kayboldu''

5 çocuk annesi Sadiye Çelik'e 2 yıldır ulaşılamıyor...

41 yaşındaki 5 çocuk annesi Sadiye Çelik, 2 yıl önce kızının mehiri olan 400 bin lira değerindeki altınları alarak Adana'dan sırra kadem bastı. Kızı Mervenur onu aramak için stüdyoya geldi. Mervenur, iki yıldır hiçbir haber alamadığı annesinin ortaya çıkmasını ve altınlarını iade etmesini istedi.