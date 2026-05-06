Müge Anlı’da ihanet üstüne ihanet! Önce annesi dolandırdı, sonra eşi dava açtı
Müge Anlı'ya başvuran 21 yaşındaki Mervenur Çakmak, öz annesinin 400 bin liralık mehir altınlarını çalıp kayıplara karıştığını iddia etti. Hem parasından hem de yuvasından olan genç kadın, anlattıklarıyla herkesi şaşkına çevirdi.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programının son bölümünde, izleyenleri hayrete düşüren bir kayıp vakası ve beraberindeki aile içi suçlamalar damga vurdu. 21 yaşındaki Mervenur Çakmak, iki yıldır haber alamadığı 46 yaşındaki annesi Sadiye Çelik'i bulmak için Müge Anlı'dan yardım istedi.
KIZININ 400 BİN LİRALIK ALTINLARINI ÇALDI
Adana'da yaşayan beş çocuk annesi Sadiye Çelik, iddiaya göre iki yıl önce kızının evliliği sonrası yaklaşık 400 bin lira değerindeki mehir altınlarını alarak sırra kadem bastı.
2 YILDIR KAYIP
Annesinin zor günlerinde kendisine destek olması için yanına çağırdığını belirten Mervenur, "Düşük yapmıştım, annem 10 ay yanımda kaldı. Sonra altınlarımı da alıp gitti. O günden beri nerede, ne yapıyor bilmiyoruz" dedi.
"EŞİMLE ARAMIZDAKİ HUZURU ANNEM BOZDU"
Mervenur'un iddiaları sadece altınlarla sınırlı kalmadı. Genç kadın, annesinin eşiyle olan iletişinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Programda, Sadiye Çelik'in damadına attığı iddia edilen ve "maksadını aşan" mesajlar gündeme geldi.
"ANNEMLE BİR İLİŞKİSİ VARDI"
Programın ilerleyen dakikalarında Mervenur Çakmak, stüdyodakileri buz kestiren bir iddiayı gündeme taşıdı.
Eşinin kendisini ihanetle suçladığını ancak asıl şüpheli durumun anne ve damat arasında olduğunu öne sürdü:
"Bana göre eşimin annem ile bir ilişkisi vardı. Ancak o haklı çıkmak için benim ihanet ettiğimi söyledi"