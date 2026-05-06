Müge Anlı’da ihanet üstüne ihanet! Önce annesi dolandırdı, sonra eşi dava açtı

Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2026 13:23 Son Güncelleme: 06 Mayıs 2026 13:41 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Müge Anlı'ya başvuran 21 yaşındaki Mervenur Çakmak, öz annesinin 400 bin liralık mehir altınlarını çalıp kayıplara karıştığını iddia etti. Hem parasından hem de yuvasından olan genç kadın, anlattıklarıyla herkesi şaşkına çevirdi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının son bölümünde, izleyenleri hayrete düşüren bir kayıp vakası ve beraberindeki aile içi suçlamalar damga vurdu. 21 yaşındaki Mervenur Çakmak, iki yıldır haber alamadığı 46 yaşındaki annesi Sadiye Çelik'i bulmak için Müge Anlı'dan yardım istedi.

KIZININ 400 BİN LİRALIK ALTINLARINI ÇALDI Adana'da yaşayan beş çocuk annesi Sadiye Çelik, iddiaya göre iki yıl önce kızının evliliği sonrası yaklaşık 400 bin lira değerindeki mehir altınlarını alarak sırra kadem bastı.

2 YILDIR KAYIP Annesinin zor günlerinde kendisine destek olması için yanına çağırdığını belirten Mervenur, "Düşük yapmıştım, annem 10 ay yanımda kaldı. Sonra altınlarımı da alıp gitti. O günden beri nerede, ne yapıyor bilmiyoruz" dedi.

"EŞİMLE ARAMIZDAKİ HUZURU ANNEM BOZDU" Mervenur'un iddiaları sadece altınlarla sınırlı kalmadı. Genç kadın, annesinin eşiyle olan iletişinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Programda, Sadiye Çelik'in damadına attığı iddia edilen ve "maksadını aşan" mesajlar gündeme geldi.