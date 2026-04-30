ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm canlı izle | 30 Nisan 2026 Perşembe

atv'nin reyting rekortmeni programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", faili meçhul cinayetler, kayıp dosyaları ve toplumsal olayların ele alındığı yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Programın canlı yayın ekranı ve güncel gelişmeleri merak edenler için yayında.

Toplumun yakından takip ettiği program, gerçek hayat hikâyeleri, kayıp vakaları ve faili meçhul olayların çözümüyle gündem yaratmaya devam ediyor.

📺 MÜGE ANLI CANLI NASIL İZLENİR?

Sevilen programı canlı izlemek isteyenler için birkaç farklı seçenek bulunuyor:

atv resmi web sitesiüzerinden canlı yayın sekmesini ziyaret ederek programı anlık olarak takip edebilirsiniz.

atv YouTube kanalı üzerinden yayınlanan bölümlere ve öne çıkan kesitlere ulaşabilirsiniz.

Kaçırılan bölümler için atv'nin resmi platformunda yer alan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" sayfasından tüm bölümler arşiv olarak izlenebilir.

Tüm bölümleri izlemek için tıklayın

ATV CANLI YAYIN SAYFASI

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

2005 yılında İstanbul'da kaybolan 4 çocuk annesi Nezaket Uyur'un, yıllar sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıktmıştı. Programda yürütülen süreçte, olayın aile içi bir cinayet olduğu ve yakınlarının da dahil olduğu iddiaları gündeme gelmişti. 20 yıl sonra annelerinin katillerinin peşine düşen kızları, davanın görülmeye başlanmasıyla adalet arayışlarını sürdürdü. Küçükçekmece'de görülen ilk duruşma öncesi konuşan kızı Habibe, gerçeği öğrenmenin kendileri için çok ağır olduğunu ancak annesinin katillerinin hak ettikleri cezayı alması için mücadele edeceklerini söyledi. Programda da adaletin yerini bulması temennisi dile getirilirken, davanın süreci yakından takip edilmeye devam ediliyor.

40 yaşındaki 3 çocuk annesi Nazen Gül Başar, 23 Nisan'da Erzurum'dan Bursa'ya dönmek üzere yola çıktıktan sonra kaybolmuştu. Eşi Firkani ve kızı Seher, onu bulmak için Müge Anlı'dan yardım istemişti. Ailenin, Nazen Gül'ün sosyal medya üzerinden tanıştığı biriyle görüşmeye gitmiş olabileceğinden şüphelendiği konuşulurken, Nazen Gül Başar kaybının 7. Gününde bulundu. Kızını arayarak iyi olduğunu söyleyen Nazen Gül, bir kadın arkadaşının yanında olduğunu, bunaldığı için evden uzaklaştığını söyledi.

Nazen Gül Başar ve eşi Firkani arasında programda ciddi bir tartışma yaşandı. Nazen Hanım, tehdit edildiğini öne sürerek boşanma dilekçesi verdiğini ve evden ayrıldığını söyledi. Firkani Bey ise bu iddiaları reddetti ve hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Yayında ayrıca sosyal medya ve Erzurum'da bir kişiyle ilişki iddiaları gündeme geldi, ancak Nazen Hanım bu iddiaları kabul etmedi. Aile içinde karşılıklı suçlamalar sürerken, kızı Seher de yaşananlara tepki gösterdi ve annesinin kendilerine yeterince ilgi göstermediğini ifade etti.

78 yaşındaki kanser hastası Kadriye Karadoğan, oğlu Metin Karadoğan'ın kaybolması üzerine Müge Anlı programına başvurdu. 52 yaşındaki Metin'in, arkasında yaklaşık 10 milyon TL borç bırakarak ortadan kaybolduğu belirtildi. İddialara göre Metin Karadoğan, kendisinden yaşça küçük bir kadınla ilişki yaşadı ve bu süreçte evini, birikimlerini ve ailesinden aldığı paraları bu kişi için harcadı. Anne Kadriye Hanım, hem maddi hem de manevi olarak büyük mağduriyet yaşadıklarını ifade ederek, tek isteğinin oğlunun geri dönmesi olduğunu dile getirdi.

32 yaşındaki Alis Ebru Yeşim Tanese, hiç görmediği babası olduğunu düşündüğü Halis Seyhan'ı bulmak için Müge Anlı programına katıldı. Halis Seyhan, babalık ihtimalini reddetmeyerek kesinlik için DNA testi yapılmasını kabul etti. Yayın sonrası taraflar görüşme ve test sürecini başlatma kararı aldı. Daha önce bir evlat kaybeden Halis Bey, Alis'in kızı çıkması halinde onu sahiplenmeye hazır olduğunu ifade ederken, Alis de annesinin anlattıklarına inandığını ve gerçeğe çok yaklaştığını söyledi.

Zeynep, annesinin kaybıyla ilgili kayınbiraderi Bayram'dan şüphelendiğini söyleyerek Müge Anlı programına başvurdu. İddialar sonrası yapılan araştırmada Suzan Çenşi ile Bayram İzgi'nin birlikte olduğu ortaya çıktı ve ikili stüdyoya gelerek 2 yıl sonra anne-kız yüzleşti. Programda Zeynep ile Berat'ın zor yaşam koşulları da gündeme geldi. Nikah hazırlıkları için destek verileceği belirtilirken, aile içinde duygusal anlar yaşandı. Zeynep annesine kırgın olduğunu ifade ederken, Suzan Hanım ise kızının yaşam koşullarıyla ilgili endişelerini dile getirdi.