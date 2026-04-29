Nezaket Uyur cinayetinde ilk duruşma! Müge Anlı: "Katilin kızı değil annenizin kahramanlarısınız"

2005 yılında gizemli bir şekilde kaybolan 4 çocuk annesi Nezaket Uyur cinayetinde hesap vakti geldi. Dosyanın zaman aşımına uğramasına sadece 6 ay kala, Müge Anlı'nın 20 gün gibi kısa bir sürede aydınlattığı cinayette, tutuklanan baba ve amcalar Küçükçekmece Adliyesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında sadece 20 gün içinde çözülen ve bir aile içi infaz olduğu ortaya çıkan korkunç cinayetin ilk duruşması, Küçükçekmece Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor...

ZAMAN AŞIMINA 6 AY KALA TUTUKLANDILAR

4 çocuk annesi Nezaket Uyur, 2005 yılında İstanbul'da esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Annelerinden 20 yıl boyunca haber alamayan Habibe, Nebile ve Sebile kardeşlerin mücadelesi, dosyanın kapanmasına sadece 6 ay kala sonuç verdi.

Canlı yayındaki itirafların ardından, olayla ilgili baba ve amcaların da aralarında bulunduğu isimler tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

"KATİL BABAMMIŞ DEMEK ÇOK AĞIR"

Küçükçekmece Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşma öncesi, Nezaket Uyur'un kızları Habibe, Nebile ve Sebile adliye önünde duygu dolu anlar yaşadı.

"Katil babammış, bunu öğrenmek istemezdim. Katilin kızı diye anılmak istemezdim ama annemin arkasındayım, onun ruhu için buradayım. Son nefesime kadar mücadele edeceğim."

"SİZ ANNENİZİN KAHRAMANLARISINIZ"

Bu acı itiraf üzerine stüdyodan kızlara seslenen Müge Anlı, "Siz katilin kızları değilsiniz, sizler rahmetli annenizin kahramanlarısınız" diyerek genç kızlara destek verdi.

Küçükçekmece Adliyesi'ndeki tarihi duruşmada mahkeme heyeti karşısına çıkan sanıklar ve suçlamalar şöyle:

Yusuf Bıyrık (Eski Eş): Cinayetin planlayıcısı ve azmettiricisi olmakla suçlanıyor.

Adem Bıyrık (Kayınbirader): İlişki iddiası ve cinayet itiraflarıyla gündemde.

Hüseyin Kılıç (Kayınbirader): Cinayetin abisi tarafından planlandığını iddia ediyor.

Nihat Önel: Cinayeti para karşılığı işlediği öne sürülen tetikçi zanlısı.

ADALET ARAYIŞI SÜRÜYOR

Yıllarca annesiz büyüyen üç kız kardeşin, annelerinin kanını yerde bırakmamak için başlattığı hukuk mücadelesi tüm Türkiye tarafından yakından takip ediliyor.

Mahkemenin, 20 yıllık bu karanlık cinayete vereceği karar büyük bir merakla bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

2005'den beri kayıp olan anneleri Nezaket Uyur'u babalarının öldürdüğünü iddia eden Habibe, Nebile ve Sebile kardeşler olayın aydınlatılması için Müge Anlı'ya başvurdular.

Cinayetle suçlanan baba Yusuf, bu süreç boyunca suçlamaları kabul etmemişti.

Eski eşini kendisine ihanet etmekle suçlayan Yusuf, kızlarının kendisinden olmadığını söylemişti.

İlerleyen zamanlarda gözaltı sayısı 5'e yükseldi. Sorgular sırasında cinayet itirafı geldi. 20 yıllık düğüm çözüldü.

İtirafa göre, amca Adem, kardeşinin eşi Nezaket ile ilişki yaşadığını, bu ilişkiyi kardeşi Yusuf'un öğrendiğini, intikam için tecavüz ederek öldürdüklerini söyledi. Amcalardan biri de genç kadını Belgrad'a gömdüklerini söyledi.

Müge Anlı, gözaltındaki 5 kardeşten en ketum ve soğukkanlısının baba Yusuf olduğunu söylerken ayrıca kardeşlerden Adem'in Nezaket Uyur'la ilişkisi olduğu iddiasına "Bir kerelik bir şeydi. Şeytana uydum" diyerek yanıt verdiğini belirtti.

Gözaltına alınmayan amca Murta Bey de stüdyodaydı. Müge Anlı, Murat Bey'in de her şeyi bildiği halde sustuğunu ileri sürdü.

Programda Habibe'nin kendi kızı olup olmadığının şüphesini yaşadığını iddia eden baba Yusuf, DNA testi istedi ve DNA sonuçları açıklandı.

Habibe, Sebile ve Nebile kız kardeşlerin Yusuf Bığrık'ın çocukları olduğu DNA sonucuyla ortaya çıktı. Böylelikle babanın şüpheleri boşa çıktı.

Gözyaşları içinde sonuçları açıklayan Müge Anlı, "Keşke babanız burada olsaydı da, gerçekleri yüzüne okusaydık" dedi.

