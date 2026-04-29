Nezaket Uyur cinayetinde ilk duruşma! Müge Anlı: "Katilin kızı değil annenizin kahramanlarısınız"

Mahkemenin, 20 yıllık bu karanlık cinayete vereceği karar büyük bir merakla bekleniyor.

Yıllarca annesiz büyüyen üç kız kardeşin, annelerinin kanını yerde bırakmamak için başlattığı hukuk mücadelesi tüm Türkiye tarafından yakından takip ediliyor.

2005'den beri kayıp olan anneleri Nezaket Uyur'u babalarının öldürdüğünü iddia eden Habibe, Nebile ve Sebile kardeşler olayın aydınlatılması için Müge Anlı'ya başvurdular.

İtirafa göre, amca Adem, kardeşinin eşi Nezaket ile ilişki yaşadığını, bu ilişkiyi kardeşi Yusuf'un öğrendiğini, intikam için tecavüz ederek öldürdüklerini söyledi. Amcalardan biri de genç kadını Belgrad'a gömdüklerini söyledi.

Müge Anlı, gözaltındaki 5 kardeşten en ketum ve soğukkanlısının baba Yusuf olduğunu söylerken ayrıca kardeşlerden Adem'in Nezaket Uyur'la ilişkisi olduğu iddiasına "Bir kerelik bir şeydi. Şeytana uydum" diyerek yanıt verdiğini belirtti.

Gözaltına alınmayan amca Murta Bey de stüdyodaydı. Müge Anlı, Murat Bey'in de her şeyi bildiği halde sustuğunu ileri sürdü.