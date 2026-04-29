Nezaket Uyur cinayetinde ilk duruşma! Müge Anlı: "Katilin kızı değil annenizin kahramanlarısınız"
2005 yılında gizemli bir şekilde kaybolan 4 çocuk annesi Nezaket Uyur cinayetinde hesap vakti geldi. Dosyanın zaman aşımına uğramasına sadece 6 ay kala, Müge Anlı'nın 20 gün gibi kısa bir sürede aydınlattığı cinayette, tutuklanan baba ve amcalar Küçükçekmece Adliyesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında sadece 20 gün içinde çözülen ve bir aile içi infaz olduğu ortaya çıkan korkunç cinayetin ilk duruşması, Küçükçekmece Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor...
ZAMAN AŞIMINA 6 AY KALA TUTUKLANDILAR
4 çocuk annesi Nezaket Uyur, 2005 yılında İstanbul'da esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Annelerinden 20 yıl boyunca haber alamayan Habibe, Nebile ve Sebile kardeşlerin mücadelesi, dosyanın kapanmasına sadece 6 ay kala sonuç verdi.
Canlı yayındaki itirafların ardından, olayla ilgili baba ve amcaların da aralarında bulunduğu isimler tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
"KATİL BABAMMIŞ DEMEK ÇOK AĞIR"
Küçükçekmece Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşma öncesi, Nezaket Uyur'un kızları Habibe, Nebile ve Sebile adliye önünde duygu dolu anlar yaşadı.
"Katil babammış, bunu öğrenmek istemezdim. Katilin kızı diye anılmak istemezdim ama annemin arkasındayım, onun ruhu için buradayım. Son nefesime kadar mücadele edeceğim."
"SİZ ANNENİZİN KAHRAMANLARISINIZ"
Bu acı itiraf üzerine stüdyodan kızlara seslenen Müge Anlı, "Siz katilin kızları değilsiniz, sizler rahmetli annenizin kahramanlarısınız" diyerek genç kızlara destek verdi.
Küçükçekmece Adliyesi'ndeki tarihi duruşmada mahkeme heyeti karşısına çıkan sanıklar ve suçlamalar şöyle:
Yusuf Bıyrık (Eski Eş): Cinayetin planlayıcısı ve azmettiricisi olmakla suçlanıyor.
Adem Bıyrık (Kayınbirader): İlişki iddiası ve cinayet itiraflarıyla gündemde.
Hüseyin Kılıç (Kayınbirader): Cinayetin abisi tarafından planlandığını iddia ediyor.
Nihat Önel: Cinayeti para karşılığı işlediği öne sürülen tetikçi zanlısı.