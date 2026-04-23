ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm canlı izle | 23 Nisan 2026 Perşembe

atv'nin reyting rekortmeni programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", faili meçhul cinayetler, kayıp dosyaları ve toplumsal olayların ele alındığı yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Programın canlı yayın ekranı ve güncel gelişmeleri merak edenler için yayında.

Toplumun yakından takip ettiği program, gerçek hayat hikâyeleri, kayıp vakaları ve faili meçhul olayların çözümüyle gündem yaratmaya devam ediyor.

📺 MÜGE ANLI CANLI NASIL İZLENİR?

Sevilen programı canlı izlemek isteyenler için birkaç farklı seçenek bulunuyor:

atv resmi web sitesiüzerinden canlı yayın sekmesini ziyaret ederek programı anlık olarak takip edebilirsiniz.

atv YouTube kanalı üzerinden yayınlanan bölümlere ve öne çıkan kesitlere ulaşabilirsiniz.

Kaçırılan bölümler için atv'nin resmi platformunda yer alan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" sayfasından tüm bölümler arşiv olarak izlenebilir.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Müge Anlı ve Dostları'ndan Türkiye'ye armağan.

Aşevi filomuzun sayısı 106'ya yükseliyor...

Müge Anlı sayısı 100 mobil 3 yerleşik toplam 103 olan aşevi sayısının 106'ya yükseldiğini açıkladı. Müge Anlı, 'Cumhuriyetimizin 100. Yılında 100 tane hedeflemiştik. 100 mobil 3 yerleşik toplam 103 aşevimiz vardı. Sayıları 106'ya yükseldi. Biri stüdyomuzun kapısında diğerleri yolda park halinde görev yerlerine yola çıkmak için bekliyor.' Dedi.

Eşinin hayatından endişe ediyordu.

Tuğba Arıkan kaybının 12. Gününde Müge Anlı'da bulundu.

36 yaşındaki evli ve bir çocuk annesi Tuğba Arıkan, 10 Nisan'da motosikleti ile Adana Sarıçam'dan kayıplara karıştı. Karısının hayatından endişe eden Beytullah onu aramak için stüdyoya geldi. Tuğba Arıkan kaybının 12. Gününde Müge Anlı'da bulundu.

Gülbahar Hanım'a yönelik dur ihtarı niteliğinde iddialar.

''Eşimden para istediğine de şahit oldum''

56 yaşındaki taksi şoförü Recep Önder, evlilik vaadiyle Özbekistan uyruklu Gülbahar tarafından 900 Bin TL dolandırıldığını iddia ediyor. İddiaların odağındaki Gülbahar yayına geldi.

Himayesindeki çocuk 3,5 yaşındayken sırra kadem bastı.

Kuşku dolu kaybın tarafları karşı karşıya...

Bilal Kuru, 'Ey Kübra sen neredeysen çık. Tüm Tavşanlı halkı bağlansın. Benim bu kanala saygım sevgim sonuz. Bilal Kuru bu çocuğu kim kaçırdı kesti dediyse ben yakasını diğer dünyada bırakmam peşinde olurum. Hakkımı da helal etmem.' Dedi.