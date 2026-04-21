Müge Anlı Kübra Kuru dosyasında dilekçe krizi! Öz abisini neden gizledi?

KAÇIRILMA ÖYKÜSÜNÜ HEDEF SAPTIRMAK İÇİN Mİ YAZDI?

Kübra Kuru'yu evlat edinen Bilal Kuru olay gününü şu ifadelerle anlatmıştı?

"Ben pazardan geldim. Eşim Kübra'nın kaybolduğunu söyledi. Fatma Aşar diye bir kadın eşimden izin alıp Kübra'yı kendi çocukları ile birlikte götürmüş. Sonra Fatma Aşar 'Kübra'yı su içmeye eve gönderdim. Gelmedi mi?' demiş. Kübra'nın babası Ahmet Köse senaryoyu kurdu, Fatma Aşar da Kübra'yı evimin önünden kaçırdı! 500 metre ötede Ahmet Rıza Erşahin'in getirdiği taksiye bindirdi. Kütahya - Ilıca'nın Soğukpınar Köyü'nde Ahmet Rıza Erşahin ve iki kardeşi beyaz bir taksiyle kızımı kaçırdılar. Para karşılığında Almanya'ya evlatlık olarak verdi."