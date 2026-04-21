CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Müge Anlı Kübra Kuru dosyasında dilekçe krizi! Öz abisini neden gizledi?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

atv'nin ilgiyle izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te, 1993 yılında Kütahya'da sırra kadem basan 3,5 yaşındaki Kübra Kuru'nın akıbeti araştırılmaya devam ediyor. Evlatlık aldığı kızını arayan baba Bilal Kuru'nun devletin en üst makamlarına yazdığı dilekçelerdeki tutarsızlıklar, "Hedef mi saptırıyor?" sorusunu gündeme getirdi.

Yıllardır dinmeyen bir acı ve beraberinde gelen onlarca cevapsız soru…

29 yıldır evlatlık aldığı kızını aradığını iddia eden baba Bilal Bey, bu kez Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı resmi belgeler ve tanık beyanlarıyla köşeye sıkıştı.

KAÇIRILMA ÖYKÜSÜNÜ HEDEF SAPTIRMAK İÇİN Mİ YAZDI?

Kübra Kuru'yu evlat edinen Bilal Kuru olay gününü şu ifadelerle anlatmıştı?

"Ben pazardan geldim. Eşim Kübra'nın kaybolduğunu söyledi. Fatma Aşar diye bir kadın eşimden izin alıp Kübra'yı kendi çocukları ile birlikte götürmüş. Sonra Fatma Aşar 'Kübra'yı su içmeye eve gönderdim. Gelmedi mi?' demiş. Kübra'nın babası Ahmet Köse senaryoyu kurdu, Fatma Aşar da Kübra'yı evimin önünden kaçırdı! 500 metre ötede Ahmet Rıza Erşahin'in getirdiği taksiye bindirdi. Kütahya - Ilıca'nın Soğukpınar Köyü'nde Ahmet Rıza Erşahin ve iki kardeşi beyaz bir taksiyle kızımı kaçırdılar. Para karşılığında Almanya'ya evlatlık olarak verdi."

"ALMANYA'YA SATILDI" SENARYOSU

Baba Bilal Kuru, kızının kaçırılma anına dair film senaryolarını aratmayan bir iddia ortaya koydu. Kendi anlatımına göre; komşuları Fatma Aşar, küçük Kübra'yı evinin önünden alarak 500 metre ileride bekleyen beyaz bir taksiye bindirdi.

Bilal Bey, biyolojik baba Ahmet Köse ve Ahmet Rıza Erşahin'in iş birliği yaparak çocuğu "para karşılığı Almanya'ya evlatlık verdiğini" öne sürdü.

Ancak bu iddiaların altındaki zayıf halkalar, Müge Anlı'nın belgeleriyle birer birer koptu.

DİLEKÇE TRAFİĞİNDEKİ EKSİK: ÖZ ABİSİ NEREDE?

Bilal Bey'in kaybolma olayının ardından Cumhurbaşkanlığı, TBMM Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı gibi kurumlara dilekçeler gönderdiği ortaya çıktı.

Dilekçelerde komşu Fatma Aşar, biyolojik baba ve kardeşler suçlanırken, stüdyoda bomba etkisi yaratan bir detay fark edildi.

Bilal Bey'in daha önce "şüphelendiğini" itiraf ettiği öz abisi Ahmet Gümüş, devlete verilen hiçbir resmi şikayet dilekçesinde yer almadı.

Müge Anlı'nın "En çok abinden şüpheleniyorsan, neden onu dilekçelere yazıp devletin radarına sokmadın?" sorusu üzerine stüdyoda tansiyon yükseldi.

TANIKTAN ŞOK İDDİA: "KÜBRA'YI ABİM KAÇIRDI DEDİ!"

Soruşturmanın seyrini değiştirecek en çarpıcı iddia ise Bilal Bey'in eski iş çevresinden geldi. Tanık Hüseyin Korkmaz, Bilal Kuru'nun bir arkadaş ortamında "Kübra'yı abim kaçırdı" dediğini bizzat duyduğunu iddia etti.

"SORUMLULUK SAHİBİ DEĞİLSİNİZ!"

Olay gününe dair anne ve babanın ifadeleri arasındaki çelişkiler de mercek altına alındı. Annenin "su içmeye gitti, bir daha gelmedi" dediği olayda, babanın komşuyu "nezaretindeyken kayboldu" diyerek suçlaması tutarsız bulundu.

Müge Anlı, 3,5 yaşındaki bir çocuğun 800 metre mesafede yalnız bırakılmasına sert çıkarak: "Sorumluluk sahibi değilsiniz, çocuk resmen başıboş bırakılmış!" diyerek aileye tepki gösterdi.

Mobil uygulamalarımızı indirin