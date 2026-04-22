Müge Anlı'dan MHP lideri Devlet Bahçeli’ye teşekkür! Aşevi filosu 106 araca ulaştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Türkiye’nin iyilik gücü Kızılay ile el ele veren Müge Anlı ve hayırsever izleyicileri, Cumhuriyet’in 100. yılında koydukları "100 Aşevi" hedefini aşarak büyük bir rekora imza attı. Bugün stüdyo önünden dualarla uğurlanan 3 yeni mobil aşevi ile birlikte toplam sayı 106’ya yükseldi. Anlı, projeye destek veren MHP lideri Devlet Bahçeli’ye teşekkür etti.

Sosyal sorumluluk projeleriyle milyonların gönlünde taht kuran Müge Anlı, "Müge Anlı ve Dostları" aşevi projesinde çıtayı her geçen gün yükseltiyor.

Bugün canlı yayında müjdeli haberi veren Anlı, hayırsever vatandaşların destekleriyle inşa edilen aşevi filosuna 3 yeni mobil aracın daha eklendiğini duyurdu.

AŞEVİ FİLOSU 106'YA YÜKSELDİ

Anlı, "Cumhuriyetimizin 100. Yılında 100 tane hedeflemiştik. 100 mobil 3 yerleşik toplam 103 aşevimiz vardı. Sayıları 106'ya yükseldi. Biri stüdyomuzun kapısında diğerleri yolda park halinde görev yerlerine yola çıkmak için bekliyor." Dedi.

MÜGE ANLI VE DOSTLARI'NDAN 106 AŞEVİ

DEVLET BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

Müge Anlı, projeye destek veren MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkürlerini iletti:

"Bu üç aşevimizde Sayın Devlet Bahçeli'nin de çok büyük katkıları var; burada bir kez daha dile getirmek istiyorum. Kendisi aslında başka bir proje için kendi şahsi yardımlarıyla da destek olmuştu. Ekip arkadaşlarını harekete geçirmişti. Sayın Devlet Bahçeli'ye ve calışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum"

DEPREM BÖLGESİNE YENİ DESTEK: HATAY, KAHRAMANMARAŞ VE ELAZIĞ YOLCUSU

Yeni donanımlarla hazırlanan mobil aşevlerinin rotası ise depremden etkilenen iller olarak belirlendi. Araçlardan birinin Hatay'a, birinin Kahramanmaraş'a, diğerinin ise Elazığ'a hizmet vermek üzere yola çıkacağı açıklandı.

ENGELSİZ AŞEVİ

Kızılay iş birliğiyle hayata geçirilen projede bu kez teknolojinin son imkanları da seferber edildi. Yeni araçlar "Engelsiz Aşevi" konseptiyle tasarlandı.

Braille alfabesi: Görme engelli vatandaşların kimseden yardım almadan hizmet alabilmesi için araçlarda özel kabartma alfabe kullanıldı.

Erişim rampaları: Bedensel engelli vatandaşların tekerlekli sandalye ile rahatça ulaşabileceği sistemler entegre edildi.

"MÜGE" YAZ 2868'E GÖNDER

Müge Anlı, bağış miktarının 50 TL olarak güncellendiğini belirterek izleyicilerine çağrıda bulundu.

Damlaya damlaya göl olduğunu vurgulayan ünlü sunucu, Kızılay ile iş birliği içinde yürütülen bu projenin sadece afet anlarında değil; sınav merkezlerinde, Ramazan iftarlarında ve evinden çıkamayan yaşlılara sıcak yemek ulaştırılmasında da kritik rol oynadığını ifade etti.

