atv Müge Anlı canlı izle: 26 Mart 2026 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm

atv’nin reyting rekortmeni programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", faili meçhul cinayetler, kayıp dosyaları ve toplumsal olayları ele alan yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Programın canlı yayın ekranı ve güncel gelişmeleri merak edenler için yayında.

Toplumun yakından takip ettiği program, gerçek hayat hikâyeleri, kayıp vakaları ve faili meçhul olayların çözümüyle gündem yaratmaya devam ediyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Murat Şener 30 yıldır hiç görmediği annesini aramak için Müge Anlı'ya gelmişti. Murat Şener'in annesi Hilal Dallı yıllar sonra bulundu. Canlı yayında heyecanlı bekleyiş sonra erdi. Hilal Dallı, en son küçükken gördüğü oğlu Murat ile yıllar sonra kavuştu.

Çocuğunu sattığı iddialarını reddeden Hilal Dallı, "Daha iyi yetişsin istedim, satılma olayına kesinlikle katılmıyorum" dedi. Annesine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Murat Şener ise stüdyoya kızgın geldiğini ama annesini bulmanın güzel bir his olduğunu söyledi.

30 yıl sonra annesinin bulmanın mutluluğunu yaşayan Murat Şener, halası ve kuzenleriyle de tanıştı. Murat'a kucak açan aile daha önce bu durumu öğrenselerdi sahip çıkacaklarını söyledi. Müge Anlı yine en güzel kavuşmaların adresi oldu ve Murat'ın ailesi ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Şirin Durna, imam nikahlı beraberlik yaşadığı Suriye uyruklu Raşa'nın 7 yaşındaki oğlunu kaçırdığını iddia etti. Rasa'nın akıl sağlığının yerinde olmadığını söyleyen Şirin Durna, 7 yaşındaki oğlu Beşir'in annesinin ailesi tarafından dilendirildiğini ve zor koşullarda yaşadığını iddia etti.

Oğlunun kendisine gösterilmediğini söylerken yardım için resmi nikahlı eşi Selime ile stüdyoya gelen Şirin Durna, Rasa'nın dayısı ile canlı yayında yüzleşti.

43 yaşındaki Mehmet Akpınar'ı Hatay'dan Müge Anlı'ya getiren mutlu bir yuva kurma hayali kurarken 20 gündür birlikte yaşadığı kişi tarafında evlilik vaadiyle 250 bin TL dolandırıldığı iddiasıydı.

Kader Yılmaz tarafından dolandırıldığını iddia eden Mehmet Akpınar, "Hayat arkadaşım olsun istedim ama maalesef olmadı. 250 Bin TL beni dolandırıp kaçtı. Ben ömürlük eş isterken bunun derdi altınmış" dedi. Kader Yılmaz ile ablası vesilesiyle tanıştığını söyleyen Mehmet Akpınar, Müge Anlı'dan yardım istedi.

Fatih Atikali mahallesinden kaybolan küçük çocuk Müge Anlı ekibi sayesinde bulundu. Saatlerdir sokakta tek başına olduğu belirlenen küçük çocuk için Müge Anlı izleyicileri harekete geçti. Emniyet ekiplerinin yayını ihbar olarak kabul etmesinin ardından küçük çocuk annesine teslim edildi.

Rusya'dan hiç tanımadığı babasını bulmak için sınırları aşan kavuşmaların adresine gelen Inga, Müge Anlı'da güzel haber aldı.

Yayınımızın ardından Inga babasının yaşadığı şehri hissetmek için İstanbul'un kalbi tarihi yarımada da bir geziye çıktı. Samsun'dan ailesiyle birlikte Müge Anlı stüdyosuna gelen baba Bayram Gökmen, Inga'nın kızı olduğundan emin olmadığını ve DNA testi yaptırmak istediğini söyledi. Duyduklarından dolayı üzgün olan Inga, yine de babasını ve ailesini gördüğü için mutlu olduğunu anlattı.