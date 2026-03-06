ATV Müge Anlı canlı izle: 6 Mart 2026 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm

atv'nin reyting rekortmeni programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", faili meçhul cinayetler, kayıp dosyaları ve toplumsal olayların ele alındığı yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Programın canlı yayın ekranı ve güncel gelişmeleri merak edenler için yayında.

Toplumun yakından takip ettiği program, gerçek hayat hikâyeleri, kayıp vakaları ve faili meçhul olayların çözümüyle gündem yaratmaya devam ediyor.

📺 MÜGE ANLI CANLI NASIL İZLENİR?

Sevilen programı canlı izlemek isteyenler için birkaç farklı seçenek bulunuyor:

atv resmi web sitesi üzerinden canlı yayın sekmesini ziyaret ederek programı anlık olarak takip edebilirsiniz.

atv YouTube kanalı üzerinden yayınlanan bölümlere ve öne çıkan kesitlere ulaşabilirsiniz.

Kaçırılan bölümler için atv'nin resmi platformunda yer alan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" sayfasından tüm bölümler arşiv olarak izlenebilir.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramazan Arıkan'ın ölümündeki şüpheler ve iddialar...

''Eski eş hedef saptıran ifadelere yer verdi''

Ramazan Arıkan'ın ölümündeki şüpheler ve iddialar... Avukatlar canlı yayında. Avukat Harun Bey, Ramazan Arıkan'ın eski eşinin olay günü olanları çarptırdığını ve yasak maddeden öldüğünü iddia ettiğini söyledi.

Sude'nin arkadaşı olduğunu söyleyen kişiden cinayet iddiası...

''Babamı 'annem ve arkadaşı öldürdü' dedi''

Yurtdışından programa katılan bir izleyici, Ramazan Arıkan'ın kızı Sude'ye 'Dubai'den Onur'u sorun' dedi. Dubai'de Sude'nin Onur adlı kişinin arabasına binip bir mekana gittikleri ve orada Sude'nin alkol aldıktan sonra Onur'a ''Babamı 'annem ve arkadaşı öldürdü' dediğini iddia etti. Onur adlı kişide bunun ses kayıtları olduğunu ve emniyete ileteceğini söyledi. Sude Arıkan bu iddiaları yalanladı. 'Onur diye kimseyle tanışmadım' dedi.

Ramazan Arıkan'ın kızı, babasının avukatlarıyla karşı karşıya...

Avukat Harun Bey, 'Sude Hanım ilk ifadesinde apartmanda kapının önünde 15 dakika beklediğini söylüyor. Eğer öyleyse Batuhan ve Mustafa'yı görmesi lazım. Sude Hanım siz niçin bu görüntüler üzerine tekrar ifade vermediniz?' dedi.

Sude, 'annem dedi ki sen gitme savcılığa ben gideceğim' dedi. Olay gününe ait güvenlik kamerası görüntüleri üzerinden Müge Anlı konuyu anlattı. Müge Anlı, 'Sude ifadesinde kapının önünde 15 dakika bekledim demişsin. Annen, Mustafa ve kardeşinden 8 dakika sonra geliyor Sude. Eğer kapının önünde 15 dakika beklediysen onları görmen lazım' dedi. Sude, görmediğini belirtti.

Ramazan Arıkan'ın olay gecesi evde olan kızı canlı yayında...

''Annem babamın ön otopsi incelemesinin yapılmasını istemedi''