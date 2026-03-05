ATV Müge Anlı canlı yayın izle: 5 Mart 2026 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm

atv'nin reyting rekortmeni programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", faili meçhul cinayetler, kayıp dosyaları ve toplumsal olayların ele alındığı yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Programın canlı yayın ekranı ve güncel gelişmeleri merak edenler için yayında.

Toplumun yakından takip ettiği program, gerçek hayat hikâyeleri, kayıp vakaları ve faili meçhul olayların çözümüyle gündem yaratmaya devam ediyor.

📺 MÜGE ANLI CANLI NASIL İZLENİR?

Sevilen programı canlı izlemek isteyenler için birkaç farklı seçenek bulunuyor:

atv resmi web sitesiüzerinden canlı yayın sekmesini ziyaret ederek programı anlık olarak takip edebilirsiniz.

atv YouTube kanalı üzerinden yayınlanan bölümlere ve öne çıkan kesitlere ulaşabilirsiniz.

Kaçırılan bölümler için atv'nin resmi platformunda yer alan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" sayfasından tüm bölümler arşiv olarak izlenebilir.

ATV CANLI YAYIN SAYFASI

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramazan Arıkan'ın ölümündeki şüpheler...

''Ayrıldığı eşi 'hastane paramı bile karşılamıyor' diyordu''

44 yaşındaki emlak zengini Ramazan Arıkan'ın 100 milyon liralık mal varlığından dolayı cinayete kurban gittiği iddia edildi. 3 çocuk babası Arıkan'ın ölümüne ilişkin şüpheliler ise eski eşi, oğlu ve uzak akrabasıydı. Yayına bağlanan arkadaşı çarpıcı iddialarda bulundu.

Ramazan Arıkan'ın ölümündeki şüpheler ve iddialar...

''Eski eşi ve Mustafa, Ramazan'ın ölümünü farklı anlattılar''

Ramazan Arıkan'ın kızı Sude Arıkan canlı yayında. ''Annemin Mustafa adlı kişiyle ilişkisi olduğunu bilmiyordum, Dubai'den birlikte geldiklerini görünce anladım'' dedi. Babası Ramazan Arıkan'dan sürekli şiddet gördüğünü ama ona ne olduğunu bilmediğini ifade etti.

Ramazan Arıkan'ın avukatı Mehmet Can Serdar canlı yayında...

44 yaşındaki emlak zengini cinayete mi kurban gitti?

Ramazan Arıkan'ın avukatı Mehmet Can Serdar 'Ramazan Bey'e gelen tehdit mesajlarını gördüm bana iletti. Bu mesajlardan kısa bir süre sonra zehirlenip vefat ettiğini öğrendim' dedi.Ramazan Arıkan'ın ölümündeki şüpheler...

