ahaber.com.tr Haber Merkezi
Aynı Yağmur Altında pazar akşamı atv'de: İmkansız aşkın en zor sınavı!

Pazar akşamı atv’de izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Aynı Yağmur Altında’da bu hafta yer yerinden oynuyor; Ali cinayet suçlamasıyla kaçış yoluna girerken, Rosa, büyük bir yalanın ortasında kalır.

"Aynı Yağmur Altında", 4. bölümüyle yarın akşam atv ekranlarında! İşte yeni bölüme dair ipuçları...

4. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ali'nin cinayetle suçlanması Aydanlar evinde büyük bir panik yaratırken Ali, tehlikeli kaçış hamlesiyle bir süreliğine izini kaybettirir.

Koray, Dilan'ı tehdit ederek Rosa ile Ali arasındaki gizli bağa dair önemli bir ipucu yakalar.

Rosa, Ali'yi kendinden tamamen koparmaya çalışırken büyük bir yalanın ortasında kalır.

Ali ise Rosa'ya duyduğu öfke nedeniyle dönüşü olmayan bir yola girer.

'Aynı Yağmur Altında' yeni bölümleriyle Pazar akşamı saat 20.00'de atv'de.

OYUNCU KADROSU

Berfin Nilsu Aktaş (Rosa), Burak Tozkoparan (Ali), Hülya Avşar (Fazilet), Fikret Kuşkan (Umur), Deniz Uğur (Hümeyra), Levent Ülgen (Faik), Erkan Can (Mürsel Duran), Mine Çayıroğlu (Tülin), Taro Emir Tekin (Koray), Bahar Şahin (Beliz), Sarp Bozkurt (Bülent), Türkü Turan (Seray), Birand Tunca (Kerem), Aleyna Bozok (Merve), Selin Işık (Rana), Taha Baran Özbek (Yiğit), Lara Aslan (İlyun), Eftelya Bilen (Reyhan), Eda Şölenci (Dilan), Sibel Atasoy (Diana), Hakan Eratik (Ünal Yavuz), Gonca Sarıyıldız (Seher), Fatih Doğan (Hayati), Özlem Başkaya (Şermin), Uğur Çevik (Samet), Koray Kadirağa (Soso), Orhan Eşkin (Yula), Halil İbrahim Kalaycıoğlu (Ergani), Timur Ölkebaş (Beyazıt)

