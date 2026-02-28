Aynı Yağmur Altında pazar akşamı atv'de: İmkansız aşkın en zor sınavı!
Pazar akşamı atv’de izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Aynı Yağmur Altında’da bu hafta yer yerinden oynuyor; Ali cinayet suçlamasıyla kaçış yoluna girerken, Rosa, büyük bir yalanın ortasında kalır.
"Aynı Yağmur Altında", 4. bölümüyle yarın akşam atv ekranlarında! İşte yeni bölüme dair ipuçları...
4. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Ali'nin cinayetle suçlanması Aydanlar evinde büyük bir panik yaratırken Ali, tehlikeli kaçış hamlesiyle bir süreliğine izini kaybettirir.
Koray, Dilan'ı tehdit ederek Rosa ile Ali arasındaki gizli bağa dair önemli bir ipucu yakalar.
Rosa, Ali'yi kendinden tamamen koparmaya çalışırken büyük bir yalanın ortasında kalır.