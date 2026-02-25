ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert 25 Şubat 2026 yeni bölüm canlı izle!

atv'nin reyting rekortmeni programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", faili meçhul cinayetler, kayıp dosyaları ve toplumsal olayların ele alındığı yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Programın canlı yayın ekranı ve güncel gelişmeleri merak edenler için yayında.

Toplumun yakından takip ettiği program, gerçek hayat hikâyeleri, kayıp vakaları ve faili meçhul olayların çözümüyle gündem yaratmaya devam ediyor.

📺MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Sevilen programı canlı izlemek isteyenler için birkaç farklı seçenek bulunuyor:

atv resmi web sitesi üzerinden canlı yayın sekmesini ziyaret ederek programı anlık olarak takip edebilirsiniz.

atv YouTube kanalı üzerinden yayınlanan bölümlere ve öne çıkan kesitlere ulaşabilirsiniz.

Kaçırılan bölümler için atv'nin resmi platformunda yer alan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" sayfasından tüm bölümler arşiv olarak izlenebilir.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Irak Türkmeni 20 yaşındaki Down sendromlu Rıhda Abdülkader, 22 Şubat'ta sabah saatlerinde İstanbul Fatih'ten kaybolmuştu. Babası Abdülsattar Abdülkader, oğlunu bulması için Müge Anlı'dan yardım istedi.

Kayıp çocuk sokak sokak aranırken, Müge Anlı izleyicisinin ihbarıyla saatler sonra güzel haber geldi. Gaziosmanpaşa'da Rıhda Abdülkader'i gören ve tekrar kaybolmasını izin vermeden yanında bekleyen bir izleyi Müge Anlı ekibine ulaştı. Günlerdir oğlunu arayan baba Abdülsattar, oğluna kavuşmanın mutluluğunu yaşayarak, Müge Anlı'ya teşekkür etti.

53 yaşındaki epilepsi hastası Saime Bora, 19 Şubat'ta Çorlu otogarından kayıplara karışmıştı. Otobüsten inip kayıplara karışan kadın Müge Anlı'da bulundu. Yayının ardından Şengül Karademir, kardeşine kavuşmak için Müge Anlı ekibiyle beraber soluğu Saime Bora'nın Tekirdağ'daki evinde aldı. Saime Bora'nın ardında bir aile dramı ortaya çıktı... Müge Anlı ekibi Saime Bora'nın ailesiyle yaşadığı evi ziyaret ederken, yayına gelen görüntüler izleyicilerin yüreğini acıttı.

60 yaşındaki Yılmaz Varlı, 30 yıllık hayat arkadaşı Nursel Varlı'nın kendisinin dolandırıldığına inanmayıp evi terk ettiğini söyleyerek Müge Anlı'ya başvurdu. Dolandırıldığını ve 2 tane evini kaybettiğini söyleyen Yılmaz Varlı, "Eşim beni başka kadınlara evi yedirmekle suçladı. 30 yıllık yuvam yıkıldı" dedi. Yılmaz Varlı'nın söylediğine göre her şey bir araç alımıyla başlamış, parasını kurtarmak isterken verdiği vekalet nedeniyle 2 evinden olmuştu.

Nursel Varlı dakikalar sonra canlı yayında bağlandı. Eşi Yılmaz Varlı'nın çocuklarını ve kendisini mağdur ettiğini söyleyen Nursel Varlı, "Bir arkadaş ile tanışmış. Kandırmışlar eşimi iç konuyu bilmiyorum. Üçüncü evi almaya gittiğimizde bankadan öğrendik" dedi. Eşinin iyi niyetinden rahatsız olduğunu söyleyen Nursel Varlı, şu an evine geri dönmeyeceğini açıkladı.

İddiaların odağındaki Özgür Yılmaz canlı yayına bağlanarak suçlamalara yanıt verdi. Aynı kişi tarafından mağdur edildiğini belirten başka isimler de yayına bağlandı. Gelişmeler üzerine Müge Anlı, tüm mağdurları ayrıntılı dinlemek üzere stüdyoya davet etti.