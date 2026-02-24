Aynı Yağmur Altında'da Koray'dan gizli hamle
Başrollerini Burak Tozkoparan ve Nilsu Berfin Aktaş’ın paylaştığı Aynı Yağmur Altında, yeni bölümüyle 1 Mart Pazar akşamı yeni gününde izleyiciyle buluşacak.
atv'nin yeni dizisi 'Aynı Yağmur Altında', dün akşam ikinci bölümüyle ekrana geldi.
3.Bölümde Neler Yaşandı?
Ali Ölümle Burun Buruna
Ali'nin vurulmasının ardından Rosa, büyük bir çaresizlik içinde Ali'yi arabaya taşıdı. Ali'yi hastaneye yetiştirmeye çalışan Rosa yolda kaza yaptı. Olay yerine gelen polisler Ali'yi ağır yaralı halde bulup ambulansla hastaneye götürdü.
Hastaneye gelen Aydan ailesi, Ali'nin vurulduğunu öğrenince büyük bir şok yaşadı. Hemşireden Ali'nin yanında kaza anında bir kadın olduğu bilgisini alan aile, bu kızın kim olduğunu sorgulamaya başladı. Ancak Faik, Karanoğulları'na duyurmadan konunun üzerini örttü.
Koray'ın Hamlesi Dengeleri Değiştirdi
Koray, Rosa'nın Ali ile olan bağının ortaya çıkmaması için onu zorla hastaneden kaçırdı. Bu sırada Rosa, hastane odasında tek küpesini düşürdü ve bu küpe Hümeyra tarafından bulundu. Koray, Ali'yi vuran kişinin Beliz'in takıntılı eski sevgilisi Sertaç olduğu yalanını ortaya atarak hem hedef saptırdı hem de Ali ile Beliz'i birbirine yakınlaştırmaya çalıştı.
Ali, kendisine bunu yapanın kim olduğunu bulmak için Rosa ile gizli bir görüşme ayarladı. Ali'nin gece yarısı evden çıktığını gören Kerem, kardeşini takibe aldı. İkili sahilde bir araya geldiğinde Rosa, Ali'nin hayatını korumak uğruna aşkını inkar etti. Buluşmanın ardından ortaya çıkan Kerem, Ali'ye tepki gösterdi. Ali ise Kerem'e tüm gerçekleri anlattı.