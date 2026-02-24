Aynı Yağmur Altında'da Koray'dan gizli hamle

Hastaneye gelen Aydan ailesi, Ali'nin vurulduğunu öğrenince büyük bir şok yaşadı. Hemşireden Ali'nin yanında kaza anında bir kadın olduğu bilgisini alan aile, bu kızın kim olduğunu sorgulamaya başladı. Ancak Faik, Karanoğulları'na duyurmadan konunun üzerini örttü.

Kaynak: ATV

Koray'ın Hamlesi Dengeleri Değiştirdi

Koray, Rosa'nın Ali ile olan bağının ortaya çıkmaması için onu zorla hastaneden kaçırdı. Bu sırada Rosa, hastane odasında tek küpesini düşürdü ve bu küpe Hümeyra tarafından bulundu. Koray, Ali'yi vuran kişinin Beliz'in takıntılı eski sevgilisi Sertaç olduğu yalanını ortaya atarak hem hedef saptırdı hem de Ali ile Beliz'i birbirine yakınlaştırmaya çalıştı.

Ali, kendisine bunu yapanın kim olduğunu bulmak için Rosa ile gizli bir görüşme ayarladı. Ali'nin gece yarısı evden çıktığını gören Kerem, kardeşini takibe aldı. İkili sahilde bir araya geldiğinde Rosa, Ali'nin hayatını korumak uğruna aşkını inkar etti. Buluşmanın ardından ortaya çıkan Kerem, Ali'ye tepki gösterdi. Ali ise Kerem'e tüm gerçekleri anlattı.