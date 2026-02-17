atv Müge Anlı canlı izle! 17 Şubat 2026 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm

atv'nin reyting rekortmeni programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", faili meçhul cinayetler, kayıp dosyaları ve toplumsal olayların ele alındığı yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Programın canlı yayın ekranı ve güncel gelişmeleri merak edenler için yayında.

Toplumun yakından takip ettiği program, gerçek hayat hikâyeleri, kayıp vakaları ve faili meçhul olayların çözümüyle gündem yaratmaya devam ediyor.

"Müge Anlı ile Tatlı Sert" programını canlı izlemek için ATV'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya ATV'nin YouTube kanalını kontrol edebilirsiniz.

📺 MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Programın tüm bölümlerini izlemek için aşağıdaki bağlantılardan yararlanabilirsiniz

Tüm bölümleri izlemek için tıklayın

ATV CANLI YAYIN SAYFASI

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Farklı rollere girdi, onlarca kişiyi mağdur etti. Oğuz Çalış nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı.

Oğuz Çalış kimi için zeytinciydi, bazen emlakçı kimisi için sevgili adayıydı. Yayınlarımızın ardından mağdurlar Gaziosmanpaşa Adliyesine giderek Oğuz Çalış hakkında şikayetçi oldular. Cumhuriyet savcısı tutuklama kararı verdi. Sulh ceza hakimliğine çıktı. Nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı. Metris t tipi cezaevine yerleştirildi.

Evinin direğinin 50 yıllık evini sattığı iddiası... ''Yarım asırlık aşkın mükafatı sokağa atılmak mı?''

68 yaşındaki Havva Ufuk'u Konya'dan Müge Anlı'ya getiren neden 50 yıllık hayat arkadaşının kendisinden izinsiz evini sattığı iddiasıydı...

Kaybolmadan önce yeni bir hayat kurmaya çalıştı. ''Mekiye ile ilgili gerçekleri Müge Anlı sayesinde öğrendik''

Mekiye akyel'in o dönem kısa süreli bulaşıkçı olarak çalıştığı tantunicinin sahibi konuştu. Anlattığına göre genç kadın kimliğini gizleme ihtiyacı duymuştu.

Mekiye Akyel'in kaybında şüpheler ve iddialar... ''İsa bana 'senin de sonun Mekiye gibi olacak' dedi''

İsa Güç'ün Mekiye Akyel kaybolduktan sonra imam nikahlı olarak evlendiği ortaya çıktı. Yayına bağlanan iddiaların odağındaki eski eş, İsa ile Mekiye'nin yaşadığı evde yaşadık, İsa bana şiddet uygulamaya başladı. 'senin de sonun Mekiye gibi olacak' dedi'' aileme haber verdim ve o evden ayrıldım' dedi.