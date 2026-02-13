CANLI YAYIN
Mehmet Tural cinayetinde sıcak gelişme! "Ben değil eşim öldürdü"

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Konya'nın Akşehir ilçesinde "Nasreddin Hoca" lakabıyla bilinen Mehmet Tural'ın öldürülmesine ilişkin davada ilk duruşma görüldü. Cinayeti daha önce Müge Anlı'nın programında itiraf eden Kenan Yılmaz, mahkemede ifadesini değiştirdi. Hakim karşısına çıkan Yılmaz, bu kez eşini suçladı.

Konya'da "Temsili Nasreddin Hoca" olarak tanınan Mehmet Tural cinayetiyle ilgili görülen ilk duruşmada şoke eden bir gelişme yaşandı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında cinayeti tüm detaylarıyla itiraf eden ve cesedin yerini gösteren Kenan Yılmaz, mahkemede suçlamaları reddederek okları eşine çevirdi.

"SORUMLUSU KENAN'DIR" DEMİŞTİ

20 Nisan 2025'te Konya'da kaybolan Mehmet Tural, arkasında "Bana bir şey olursa sorumlusu Kenan Yıldız'dır" yazılı bir not bırakmıştı. Bu izden yola çıkan Müge Anlı ekibi, Kenan Yılmaz'ı canlı yayına çıkardı.

TUTUKLU SANIK KENAN YILMAZ DURUŞMADA EŞİNİ SUÇLADI.
Yılmaz, baskılara dayanamayarak Tural'ı vurduğunu itiraf etmiş ve cesedi attığı uçurumu tarif etmişti. Yapılan aramada Tural'ın cansız bedeni tam da belirtilen noktada bulunmuştu.

Kenan Yılmaz, canlı yayındaki itirafında tartışma sırasında belindeki silahla bir el ateş ettiğini ve Tural'ın yuvarlanarak uçuruma düştüğünü açıkça anlatmıştı. Ayrıca maktulün getirdiği 220 bin lirayı aldığını ve bu paranın bir kısmıyla eşiyle tatile gittiğini de itiraf etmişti.

MAHKEMEDE BÜYÜK ÇELİŞKİ: "EŞİM ÖLDÜRDÜ"

Akşehir Adliyesi'nde hakim karşısına çıkan Kenan Yılmaz, herkesi şaşkına çeviren bir savunma yaptı. Canlı yayındaki görüntüler izletilmesine rağmen ifadesini değiştiren Yılmaz şunları söyledi:

"Mehmet Tural'ı ben değil eşim öldürdü. Mehmet bana silah çekip küfür edince, eşim çantasından çıkardığı silahla onu vurdu. Ailemle tehdit edildiğim için cinayeti üstlenmek zorunda kaldım."

Duruşmaya SEGBİS ile bağlanan eşi ise cinayetten haberi olmadığını yineleyerek susma hakkını kullandı.

KARAR DURUŞMASI 13 MART'TA

Mahkeme heyeti, Kenan Yılmaz'ın eşinin bir sonraki duruşmada sanık sıfatıyla değerlendirilebileceğini kayda geçirdi.

Duruşma çıkışında soruları cevapsız bırakan ve pişman olduğunu söyleyen Yılmaz'ın durumu, 13 Mart'ta görülecek karar duruşmasında netleşecek.

