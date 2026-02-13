Mehmet Tural cinayetinde sıcak gelişme! "Ben değil eşim öldürdü"

Konya'nın Akşehir ilçesinde "Nasreddin Hoca" lakabıyla bilinen Mehmet Tural'ın öldürülmesine ilişkin davada ilk duruşma görüldü. Cinayeti daha önce Müge Anlı'nın programında itiraf eden Kenan Yılmaz, mahkemede ifadesini değiştirdi. Hakim karşısına çıkan Yılmaz, bu kez eşini suçladı.

Konya'da "Temsili Nasreddin Hoca" olarak tanınan Mehmet Tural cinayetiyle ilgili görülen ilk duruşmada şoke eden bir gelişme yaşandı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında cinayeti tüm detaylarıyla itiraf eden ve cesedin yerini gösteren Kenan Yılmaz, mahkemede suçlamaları reddederek okları eşine çevirdi.

"SORUMLUSU KENAN'DIR" DEMİŞTİ 20 Nisan 2025'te Konya'da kaybolan Mehmet Tural, arkasında "Bana bir şey olursa sorumlusu Kenan Yıldız'dır" yazılı bir not bırakmıştı. Bu izden yola çıkan Müge Anlı ekibi, Kenan Yılmaz'ı canlı yayına çıkardı. TUTUKLU SANIK KENAN YILMAZ DURUŞMADA EŞİNİ SUÇLADI.

Yılmaz, baskılara dayanamayarak Tural'ı vurduğunu itiraf etmiş ve cesedi attığı uçurumu tarif etmişti. Yapılan aramada Tural'ın cansız bedeni tam da belirtilen noktada bulunmuştu.