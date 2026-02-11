18 yıllık hasret yarım kalan bir hikaye! Müge Anlı'da büyük yüzleşme

Adile Hanım'ın anlatımına göre, 2005 yılının Ocak ayında görücü usulüyle evlilik kararı alındı ancak o dönem 16 yaşında olduğu için resmi nikah kıyılamadı. Hamile olduğunu 14 Şubat 2005'te öğrendiğini ifade eden Adile Hanım, eşinin ailesi tarafından çeşitli itham ve hakaretlere maruz kaldığını, çocuğun babasıyla ilgili iftiralar atıldığını ve bu nedenle büyük bir güvensizlik ortamı oluştuğunu öne sürdü.

Telefon bağlantısıyla yayına katılan Adile Hanım ise Topal'ın iddialarını yalanladı. Kübra'nın 2006 doğumlu olduğunu belirten Adile Hanım, Topal'ın kızının doğum tarihini dahi doğru bilmediğini söyledi.

Bugün ise kızının annesi canlı yayına bağlandı ve ''Adnan, hamile olduğumu bilmesine rağmen beni yanından uzaklaştırdı'' dedi.

Bir dönem jandarma eşliğinde çocuğunu babasının ailesine götürdüğünü, ancak Topal'ın ilgisiz kaldığını iddia eden Adile Hanım, "Bir kez olsun 'Nereye gidiyorsun?' demedi" sözleriyle yaşadığı hayal kırıklığını anlattı.

Kaynak: ATV

"GERÇEK BABASI BU KADAR SAHİP ÇIKAMAZDI"

Daha sonra evlendiğini ve eşinin Kübra'ya öz babasından farksız, hatta daha fazla sevgi gösterdiğini ifade eden Adile Hanım, Kübra'nın nüfusunun şu anki eşinin üzerine kayıtlı olduğunu ve okulda ya da sosyal çevresinde rencide olmaması için onun soyadını aldığını söyledi.

"Kızım babasına çok bağlı. Onun üzülmesini istemem. Gerçek babası olsa bu kadar sahip çıkamazdı" diyerek mevcut aile düzeninin huzurlu olduğunu vurguladı.

Bir yanda 18 yıllık hasretle kızına kavuşmak isteyen bir baba, diğer yanda geçmişte yaşadıklarını ve verdiği mücadeleyi anlatan bir anne vardı.

Program, erken yaşta evlilik, aile içi iletişimsizlik ve yıllar içinde büyüyen kırgınlıkların nasıl derin izler bırakabildiğini bir kez daha gözler önüne serdi.