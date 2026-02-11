18 yıllık hasret yarım kalan bir hikaye! Müge Anlı'da büyük yüzleşme
ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine çarpıcı bir dosya gündeme geldi. 18 yıldır göremediği evladının çocuk yuvasında kaldığını söyleyen Topal, eski eşinin canlı yayında anlattıklarıyla büyük şaşkınlık yaşadı.
Adnan Topal'ı elinde tek bir fotoğrafla Müge Anlı'ya getiren doğumunu bile görmediği kızına kavuşabilme umuduydu... 2007 yılında dünyaya gelen kızı Kübra'yı 18 yıldır aradığını söyledi.
18 YILLIK EVLAT HASRETİ
"Kübra benim ilk ve tek çocuğum. Ona bugüne kadar babalık yapamadım ama bundan sonra yapmak istiyorum" diyen Topal, kızına kavuşma umuduyla yayına katıldığını belirtti. Ayrıca, kübra için aldığı hediyeleri de gösterdi.
Topal yalnızca kızına değil, yıllar önce üç aylık hamileyken kendisini terk ettiğini iddia ettiği Kübra'nın annesi Adile Hanım'a da seslendi. O dönem ayrılığın nedenini bilmediğini savunan Topal, Adile Hanım'ın şu an Adana'da yaşadığını ve bekar olduğunu öğrendiğini söyleyerek yeniden bir aile olmak istediğini dile getirdi.
ANLATTIKLARI ASILSIZ ÇIKTI
Programın ilerleyen dakikalarında Müge Anlı, Topal'ın bugüne kadar anlattığı bazı bilgilerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Topal'ın, kızının çocuk yuvasına verildiğini ve annesinin hiç evlenmediğini söylediğini hatırlatan Anlı, bu iddiaların doğru olmadığını belirtti.
Canlı yayında paylaşılan bilgilere göre Kübra hiçbir zaman çocuk yuvasına verilmedi. Annesi Adile Hanım daha sonra başka biriyle evlendi ve iki çocuğu daha oldu. Ayrıca Kübra'nın üniversite öğrencisi olduğu ve üvey babasını babası olarak bildiği ifade edildi.
Bu açıklamalar karşısında şaşkınlık yaşayan Topal, bilgileri kızından aldığını öne sürerek, "Vallahi bilmiyordum" dedi.