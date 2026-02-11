CANLI YAYIN

18 yıllık hasret yarım kalan bir hikaye! Müge Anlı'da büyük yüzleşme

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine çarpıcı bir dosya gündeme geldi. 18 yıldır göremediği evladının çocuk yuvasında kaldığını söyleyen Topal, eski eşinin canlı yayında anlattıklarıyla büyük şaşkınlık yaşadı.

Adnan Topal'ı elinde tek bir fotoğrafla Müge Anlı'ya getiren doğumunu bile görmediği kızına kavuşabilme umuduydu... 2007 yılında dünyaya gelen kızı Kübra'yı 18 yıldır aradığını söyledi.

18 YILLIK EVLAT HASRETİ

"Kübra benim ilk ve tek çocuğum. Ona bugüne kadar babalık yapamadım ama bundan sonra yapmak istiyorum" diyen Topal, kızına kavuşma umuduyla yayına katıldığını belirtti. Ayrıca, kübra için aldığı hediyeleri de gösterdi.

Topal yalnızca kızına değil, yıllar önce üç aylık hamileyken kendisini terk ettiğini iddia ettiği Kübra'nın annesi Adile Hanım'a da seslendi. O dönem ayrılığın nedenini bilmediğini savunan Topal, Adile Hanım'ın şu an Adana'da yaşadığını ve bekar olduğunu öğrendiğini söyleyerek yeniden bir aile olmak istediğini dile getirdi.

ANLATTIKLARI ASILSIZ ÇIKTI

Programın ilerleyen dakikalarında Müge Anlı, Topal'ın bugüne kadar anlattığı bazı bilgilerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Topal'ın, kızının çocuk yuvasına verildiğini ve annesinin hiç evlenmediğini söylediğini hatırlatan Anlı, bu iddiaların doğru olmadığını belirtti.

Canlı yayında paylaşılan bilgilere göre Kübra hiçbir zaman çocuk yuvasına verilmedi. Annesi Adile Hanım daha sonra başka biriyle evlendi ve iki çocuğu daha oldu. Ayrıca Kübra'nın üniversite öğrencisi olduğu ve üvey babasını babası olarak bildiği ifade edildi.

Bu açıklamalar karşısında şaşkınlık yaşayan Topal, bilgileri kızından aldığını öne sürerek, "Vallahi bilmiyordum" dedi.

KIZININ ANNESİ CANLI YAYINA BAĞLANDI

Bugün ise kızının annesi canlı yayına bağlandı ve ''Adnan, hamile olduğumu bilmesine rağmen beni yanından uzaklaştırdı'' dedi.

Telefon bağlantısıyla yayına katılan Adile Hanım ise Topal'ın iddialarını yalanladı. Kübra'nın 2006 doğumlu olduğunu belirten Adile Hanım, Topal'ın kızının doğum tarihini dahi doğru bilmediğini söyledi.

Adile Hanım'ın anlatımına göre, 2005 yılının Ocak ayında görücü usulüyle evlilik kararı alındı ancak o dönem 16 yaşında olduğu için resmi nikah kıyılamadı. Hamile olduğunu 14 Şubat 2005'te öğrendiğini ifade eden Adile Hanım, eşinin ailesi tarafından çeşitli itham ve hakaretlere maruz kaldığını, çocuğun babasıyla ilgili iftiralar atıldığını ve bu nedenle büyük bir güvensizlik ortamı oluştuğunu öne sürdü.

Ayrılık sürecinde Uşak'ta yaşadıklarını anlatan Adile Hanım, otogara götürülüp ailesinin yanına gönderildiğini söyledi.

"ÇOCUĞUM İÇİN MÜCADELE ETTİM"

Kızını tek başına büyüttüğünü belirten Adile Hanım, büyük zorluklar yaşadığını dile getirdi. Çocuğunu kimseye bırakmadığını ancak babasıyla iletişim kurmaya çalıştığında her seferinde numarasının değiştirildiğini söyledi.

Bir dönem jandarma eşliğinde çocuğunu babasının ailesine götürdüğünü, ancak Topal'ın ilgisiz kaldığını iddia eden Adile Hanım,"Bir kez olsun 'Nereye gidiyorsun?' demedi" sözleriyle yaşadığı hayal kırıklığını anlattı.

"GERÇEK BABASI BU KADAR SAHİP ÇIKAMAZDI"

Daha sonra evlendiğini ve eşinin Kübra'ya öz babasından farksız, hatta daha fazla sevgi gösterdiğini ifade eden Adile Hanım, Kübra'nın nüfusunun şu anki eşinin üzerine kayıtlı olduğunu ve okulda ya da sosyal çevresinde rencide olmaması için onun soyadını aldığını söyledi.

"Kızım babasına çok bağlı. Onun üzülmesini istemem. Gerçek babası olsa bu kadar sahip çıkamazdı" diyerek mevcut aile düzeninin huzurlu olduğunu vurguladı.

Bir yanda 18 yıllık hasretle kızına kavuşmak isteyen bir baba, diğer yanda geçmişte yaşadıklarını ve verdiği mücadeleyi anlatan bir anne vardı.

Program, erken yaşta evlilik, aile içi iletişimsizlik ve yıllar içinde büyüyen kırgınlıkların nasıl derin izler bırakabildiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

