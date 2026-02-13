Müge Anlı ATV canlı izle! 13 Şubat 2026 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm

atv'nin reyting rekortmeni programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", faili meçhul cinayetler, kayıp dosyaları ve toplumsal olayların ele alındığı yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Programın canlı yayın ekranı ve güncel gelişmeleri merak edenler için yayında.

Toplumun yakından takip ettiği program, gerçek hayat hikâyeleri, kayıp vakaları ve faili meçhul olayların çözümüyle gündem yaratmaya devam ediyor.

"Müge Anlı ile Tatlı Sert" programını canlı izlemek için ATV'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya ATV'nin YouTube kanalını kontrol edebilirsiniz.

📺 MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Programın tüm bölümlerini izlemek için aşağıdaki bağlantılardan yararlanabilirsiniz

Tüm bölümleri izlemek için tıklayın

ATV CANLI YAYIN SAYFASI

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Figen Demircan'ın hedefindeki kişi ile ilgili iddialar...''Oğuz'a 590 bin TL kaptırdım''

Oğuz Bey'le ilgili yeni iddialar, telefona bağlanan izleyici emlak işi yüzünden kendisiyle tanıştığını ve kendisiyle sevgili olduğunu söyledi. Oğuz bana, 'bankada param blokeli sen bana yolla ben sana 500 bin yollayacağım' dedi.

4 çocuk annesi kimin yanından kayboldu? İddiaların odağındaki eski eş ve kayınbirader canlı yayında...

İddiaların odağındaki eski eş eşinin boşanmadan kendisini aldattığını öğrendiğini ama kim olduğunu bilmediğini söyledi. Aile birliğinin bozulmaması için bu konuyu kapattığını anlattı.

Dilnoza Bahromov'a pahalıya patlayan aşk... Yayının ardından Mehmet Toprak'tan şikayetçi oldu.

Dilnoza Bahromov, sevgilisi Mehmet Toprak tarafından dolandırıldım iddiasıyla Müge Anlı'ya geldi. Yayına katılan Mehmet Bey bu iddiaları kabul etmezken yayın sonrası Dilnoza Bahromov savcılığa suç duyurusunda bulundu.