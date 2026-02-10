Bir deri bir kemik halde bulunmuştu! Müge Anlı'nın çağrısı yanıt buldu

atv'nin ilgiyle izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelen olay, izleyenlerin yüreğini sızlattı. Gaziosmanpaşa'daki mahalle sakinleri tarafından programa gönderilen bir fotoğraf, adeta bir insanlık dramını ortaya çıkardı. Aç bırakılarak ölüme terk edilen kadın için Müge Anlı'nın çağrıları yanıt buldu ve ekipler devreye girdi.

İstanbul Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'nde yaşandığı öne sürülen olay, mahalle sakinlerinin Müge Anlı ihbar hattına gönderdiği fotoğraflar ve mesajlarla gün yüzüne çıktı. İddialara göre aynı evde yaşayan iki kız kardeşten biri, ağır ihmal altında yaşam mücadelesi veriyor. Evde birlikte yaşadıkları anne Ünzile Hanım'ın ise geçtiğimiz hafta hayatını kaybettiği öğrenildi.

YARDIM ÇIĞLIKLARINA TANIK OLDULAR Yaklaşık beş yıldır aynı binada oturan komşular, Ünzile Hanım hayattayken sık sık yardım çığlıkları attığını iddia etti. Komşuların anlatımına göre anne, büyük kızının hasta kardeşine şiddet uyguladığını söyleyerek "Bizi kurtarın, yatağa bağımlı kızımı dövüyor" diye feryat ediyordu. Mahalle sakinleri, Ünzile Hanım'ın vefatından sonra bu çığlıkların tamamen kesildiğini belirtti. MÜGE ANLI'DA KAN DONDURAN İHBAR

CENAZENİN SESSİZCE DEFNEDİLDİĞİ İDDİASI Komşular, Ünzile Hanım'ın ölümünün ardından eve polis ekiplerinin geldiğini, cenazenin kimsesizler mezarlığına defnedildiğini öne sürdü. İddialar arasında annenin bakımsızlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği de yer aldı. Apartman sakinleri, ne cenaze aracı gördüklerini ne de aileden bir yakının ortaya çıktığını dile getirdi.

ÖLÜME TERK EDİLDİ Mahalleli, evde ağır koşullar altında yaşayan hasta bir kızın bulunduğunu söyledi. Eve giren bazı komşular, camları kararmış, eşyasız ve son derece bakımsız bir ortamla karşılaştıklarını belirtti. Mutfakta neredeyse hiçbir yiyecek olmadığı, dolabın tamamen boş olduğu ifade edildi.