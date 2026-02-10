CANLI YAYIN
Bir deri bir kemik halde bulunmuştu! Müge Anlı'nın çağrısı yanıt buldu

atv'nin ilgiyle izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelen olay, izleyenlerin yüreğini sızlattı. Gaziosmanpaşa'daki mahalle sakinleri tarafından programa gönderilen bir fotoğraf, adeta bir insanlık dramını ortaya çıkardı. Aç bırakılarak ölüme terk edilen kadın için Müge Anlı'nın çağrıları yanıt buldu ve ekipler devreye girdi.

İstanbul Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'nde yaşandığı öne sürülen olay, mahalle sakinlerinin Müge Anlı ihbar hattına gönderdiği fotoğraflar ve mesajlarla gün yüzüne çıktı. İddialara göre aynı evde yaşayan iki kız kardeşten biri, ağır ihmal altında yaşam mücadelesi veriyor. Evde birlikte yaşadıkları anne Ünzile Hanım'ın ise geçtiğimiz hafta hayatını kaybettiği öğrenildi.

YARDIM ÇIĞLIKLARINA TANIK OLDULAR

Yaklaşık beş yıldır aynı binada oturan komşular, Ünzile Hanım hayattayken sık sık yardım çığlıkları attığını iddia etti. Komşuların anlatımına göre anne, büyük kızının hasta kardeşine şiddet uyguladığını söyleyerek "Bizi kurtarın, yatağa bağımlı kızımı dövüyor" diye feryat ediyordu. Mahalle sakinleri, Ünzile Hanım'ın vefatından sonra bu çığlıkların tamamen kesildiğini belirtti.

MÜGE ANLI'DA KAN DONDURAN İHBAR

CENAZENİN SESSİZCE DEFNEDİLDİĞİ İDDİASI

Komşular, Ünzile Hanım'ın ölümünün ardından eve polis ekiplerinin geldiğini, cenazenin kimsesizler mezarlığına defnedildiğini öne sürdü. İddialar arasında annenin bakımsızlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği de yer aldı. Apartman sakinleri, ne cenaze aracı gördüklerini ne de aileden bir yakının ortaya çıktığını dile getirdi.

ÖLÜME TERK EDİLDİ

Mahalleli, evde ağır koşullar altında yaşayan hasta bir kızın bulunduğunu söyledi. Eve giren bazı komşular, camları kararmış, eşyasız ve son derece bakımsız bir ortamla karşılaştıklarını belirtti. Mutfakta neredeyse hiçbir yiyecek olmadığı, dolabın tamamen boş olduğu ifade edildi.

"BİR DERİ BİR KEMİK, YARALAR İÇİNDEYDİ"

Komşuların iddiasına göre hasta kız, yatak dahi olmayan bir divan üzerinde, çırılçıplak halde bulunuyordu. Vücudunda morluklar, çizikler ve darp izini andıran yaralar olduğu öne sürüldü. Görgü tanıkları, kızın aşırı zayıf olduğunu ve insani yaşam koşullarından tamamen uzak bırakıldığını dile getirdi.

YOĞUN KOKU APARTMANI SARDI

Apartman sakinleri, evden yayılan ağır kokunun tüm binayı etkilediğini söyledi. Çamaşır suyu ve tiner benzeri keskin kokular nedeniyle evlerinde durmakta zorlandıklarını belirten komşular, bu durumun bir şeyi gizleme amacı taşıdığı şüphesini doğurduğunu ifade etti. Muhabirin kapı önündeki gözlemlerinde de kokunun oldukça yoğun olduğu aktarıldı.

KOMŞULARIN YARDIM ÇAĞRISI

Mahalle sakinleri, yaşananların psikolojik ya da sağlık kaynaklı olma ihtimaline rağmen, evdeki hasta kızın bir an önce kurtarılmasını istediklerini söyledi. Müge Anlı'ya seslenen komşular, "Biz çaresiz kaldık, Müge Hanım bu sesi duyurur" diyerek yardım çağrısında bulundu.

İDDİALARIN MERKEZİNDEKİ ABLA KAMERALARA SERT TEPKİ VERDİ

İddiaların odağındaki Suna Hanım, elinde çok sayıda ekmek poşetiyle binaya girerken görüntülendi. Muhabirin kardeşinin durumu hakkında yönelttiği sorulara sert tepki gösteren Suna Hanım, "Seni ilgilendirmez" ve "Kız kardeşim senden daha iyi durumda" diyerek konuşmayı reddetti.

YAYIN İHBAR SAYILDI

Kamuoyuna yansıyan görüntüler ve komşuların iddiaları sonrası, evde ciddi bir ihmal ve hayati risk olabileceği değerlendirilerek Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gaziosmanpaşa Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yayını ihbar kabul etti ve belirtilen adrese giderek inceleme başlattı.

Genç kadın ekiplerin yardımıyla evinden çıkarıldı. Bitkin ve yaralı olduğu gözlenen genç kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından en yakın sağlık kuruluşuna sevk edildi. Kadının vücudunda darp izleri ve ciddi zayıflık bulunduğu öğrenildi.

MAHALLELİDEN MÜGE ANLI'YA ALKIŞLI TEŞEKKÜR

Olayın ortaya çıkmasında Müge Anlı'nın yayınının etkili olduğunu belirten mahalle sakinleri, kurtarma anını alkışlarla karşıladı.

Uzun süredir çaresizlik yaşadıklarını dile getiren komşular, "Sesimizi Müge Anlı duyurdu" diyerek teşekkür etti.

