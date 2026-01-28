ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert 28 Ocak 2026 yeni bölüm canlı izle!

atv'nin reyting rekortmeni programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", faili meçhul cinayetler, kayıp dosyaları ve toplumsal olayların ele alındığı yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Programın canlı yayın ekranı ve güncel gelişmeleri merak edenler için yayında.

Toplumun yakından takip ettiği program, gerçek hayat hikâyeleri, kayıp vakaları ve faili meçhul olayların çözümüyle gündem yaratmaya devam ediyor.

"Müge Anlı ile Tatlı Sert" programını canlı izlemek için ATV'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya ATV'nin YouTube kanalını kontrol edebilirsiniz.

📺 MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Programın tüm bölümlerini izlemek için aşağıdaki bağlantılardan yararlanabilirsiniz

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

66 yaşındaki Süleyman Çelik, iki aylık tanıdığı 54 yaşındaki Ünzile Mete tarafından evlilik vaadiyle 350 Bin lira dolandırıldığını iddia etti. Ünizle Mete stüdyoya geldi. Taraflar canlı yayında yüzleşti.

15 yaşındaki Nazlı Perçin Kordemir, dün sabah saatlerinde İstanbul Bağcılar'dan kayıplara karıştı. Annesi Songül ve teyzesi Zeynep onu aramak için stüdyoya geldi. Yayınımızın ardından sevindiren haber geldi. 15 yaşındaki çocuğumuz sağ salim bulundu.

21 yaşındaki Eylül Zeybek'in 44 yaşındaki Gökhan tarafından evlilik amacıyla alıkonduğu iddia edildi. Ahmet Zeybek, kızını aramak için stüdyoya geldi. Eylül Zeybek bulundu. Kendisinden 23 yaş büyük Gökhan ile evlenmek için evden kaçtığını açıkladı. Canlı yayına babasıyla yüzleşmeye gelen Eylül Zeybek, "Gökhan ile evleneceğiz düzenimizi kurduk" dedi.

2022 yılında Müge Anlı'nın kapısını çalan Fatma Karadağ, 2017 yılında ortadan kaybolan 38 yaşındaki kardeşi radyocu Mehmet Karahan'ı bulmak için önemli iddialar ortaya atmıştı. Fatma Karadağ, 2017 yılında sevgilisi Cemal'in kardeşi Mehmet'i öldürüp günlerce tuvalette kadın kıyafetiyle tuttuğunu itiraf etmişti. Yıllar sonra önemli gelişmeler yaşanırken 9 yıllık çember git gide daralıyor. Fatma Karadağ ve sorun yaşadığı damadı Muammer Özgüvenç canlı yayında karşı karşıya geldi. Olay gününü tekrardan anlatan Fatma Karadağ, sevgilisi Cemal'in kardeşi Mehmet'e 20 gün boyunca eziyet ettiğini söyledi.

Firdevs Çelik, 14 yaşındaki kızı Beren Çelik'in 24 Ocak'ta Ankara'dan kaybolduğunu söyledi. Kızının 20 yaşındaki erkek arkadaşı Hüseyin Arda Daştan tarafından alıkonulduğunu iddia eden anne Firdevs Çelik gözyaşları içinde kızına seslendi.