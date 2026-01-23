Müge Anlı ATV canlı izle: 23 Ocak 2026 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm

atv'nin reyting rekortmeni programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", faili meçhul cinayetler, kayıp dosyaları ve toplumsal olayların ele alındığı yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Programın canlı yayın ekranı ve güncel gelişmeleri merak edenler için yayında.

Toplumun yakından takip ettiği program, gerçek hayat hikâyeleri, kayıp vakaları ve faili meçhul olayların çözümüyle gündem yaratmaya devam ediyor.

"Müge Anlı ile Tatlı Sert" programını canlı izlemek için ATV'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya ATV'nin YouTube kanalını kontrol edebilirsiniz.

📺 MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Programın tüm bölümlerini izlemek için aşağıdaki bağlantılardan yararlanabilirsiniz

Tüm bölümleri izlemek için tıklayın

ATV CANLI YAYIN SAYFASI

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dj Gezgin cinayetinde 9 yıl sonra daralan çember.

2022 yılında Müge Anlı'nın kapısını çalan Fatma Karadağ, 2017 yılında ortadan kaybolan 38 yaşındaki kardeşi radyocu Mehmet Karahan'ı bulmak için önemli iddialar ortaya atmıştı. Fatma Karadağ, 2017 yılında sevgilisi Cemal'in kardeşi Mehmet'i öldürüp günlerce tuvalette kadın kıyafetiyle tuttuğunu itiraf etmişti. Yıllar sonra önemli bir gelişme yaşandı. 8 Ocak'ta Manisa Turgutlu'da şiddetli yağmur yağması sonucu yolda bir çökme meydana geldi. Çökme sonucu ortaya çıkan kemiklerin bir insana ait olduğu belirlendi. Cumhuriyet Başsavcısının talimatıyla kimlik tespiti yapılması için Adli Tıp Kurumu'na gönderilen insan kemiklerinin Mehmet Karahan'a ait olduğu düşünülüyor.

''Aydın'a da gittik beraber, Manisa'da da yaşadık'' dedi

Cemal'in sevgilisi olduğunu inkar eden Fatma Karadağ, "Cemal kardeşimi çok dövdü, en son kalbinin üstüne vurdu" dedi. Kardeşinin katilinin bulunmasını isteyen Fatma Karadağ'ın çelişkili ifadeleri ise dikkat çekti. Damadıyla canlı yayında yüzleşen Fatma Karadağ'ın 8 Ocak'ta Manisa'da bulunan kemikler sonrası herhangi bir çaba sarf etmediği de canlı yayında konuşuldu.

Kübra Şahin'in kayıp can dostu, Müge Anlı'da bulundu

Kayıp can dostumuz kaybının 109. Gününde Müge Anlı'da bulundu. Kübra Şahin kaç aydır aradıklarını, köpeğinin zayıfladığını ve korktuğunu söyledi.

Nail Yüce, ailesinin karşısında

Evli ve 2 çocuklu kadın tarafından alıkonduğu söylendi. Nail Yüce canlı yayına geldi, ailesiyle görüşmek istemediğini söyledi.