DJ Gezgin cinayeti: Cesedi tuvalette saklanmıştı! Müge Anlı yeni gelişmeyi duyurdu!

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

2017 yılında Manisa'da sırra kadem basan ve "DJ Gezgin" olarak bilinen yerel radyo sahibi Mehmet Karahan dosyasında yıllar sonra dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Manisa'da şiddetli yağmur sonrası yolda meydana gelen çökme sonrası bir insana ait kemik parçaları bulundu. Peki buluntular DJ Gezgin'e mi ait? İşte 9 yıl sonra yaşanan gelişmeler...

2022 yılında Müge Anlı'nın kapısını çalan Fatma Karadağ, 2017 yılında ortadan kaybolan 38 yaşındaki kardeşi radyocu Mehmet Karahan'ı bulmak için önemli iddialar ortaya atmıştı.

KADIN KIYAFETİYLE TUVALETTE SAKLADILAR!

Fatma Karadağ, 2017 yılında sevgilisi Cemal'in kardeşi Mehmet'i öldürüp günlerce tuvalette kadın kıyafetiyle tuttuğunu itiraf etmişti.

Yıllar sonra önemli bir gelişme yaşandı.

9 YIL SONRA DARALAN ÇEMBER

8 Ocak'ta Manisa Turgutlu'da şiddetli yağmur yağması sonucu yolda bir çökme meydana geldi. Çökme sonucu ortaya çıkan kemiklerin bir insana ait olduğu belirlendi.

KAFATASI VE KEMİK PARÇALARI KİME AİT?

Cumhuriyet Başsavcısının talimatıyla kimlik tespiti yapılması için Adli Tıp Kurumu'na gönderilen insan kemiklerinin Mehmet Karahan'a ait olduğu düşünülüyor.

Müge Anlı'nın programına başvuran abla Fatma Karadağ, kayıp kardeşi radyocu Mehmet Karahan ile ilgili dikkat çeken iddialarda bulunmuştu. Karadağ, eski sevgilisi Cemal Durmaz'ı suçlamış, olayda yaşanan işkenceye dair çelişkili ifadeler ise yeğen Alim Karadağ'ı cinayetin kilit isimlerinden biri haline getirmişti. Cinayetin kokmaması için buz kalıpları kullanıldığı iddiası da kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

Fatma Karadağ, 6 Şubat tarihinde sevgilisi Cemal Durmaz'ın kardeşi Mehmet Karahan'ı dövdüğünü, aralarında ne yaşandığını bilmediğini söylemişti. Mutfağın kapısının kapalı olduğunu ve bu nedenle konuşulanları duymadığını ifade eden Karadağ, sevgilisinin yanında korumalar bulunduğu için kardeşinin şikâyetçi olamadığını öne sürmüştü. Karadağ, Cemal Durmaz'ın kardeşini ağır şekilde darp ettiğini, Mehmet Karahan'ın komaya girdiğini ve komadan çıkamayarak hayatını kaybettiğini iddia etmişti. Olayın ardından polise haber veremediğini, evden çıkamadığını ve sevgilisinden korktuğunu da dile getirmişti.

Dosyada daha sonra kızı Rukiye Hanım da konuşmuştu. Rukiye Hanım, dayısı fenalaştığında annesinin "Teni sıcaktı, ağzına su verdim, su geri çıktı" dediğini aktarmıştı. Annesinin, dayısının bir kadın tarafından halıya sarılarak götürüldüğünü söylediğini belirten Rukiye Hanım, annesi olayın içinde olmasa dayısının öldürüldüğünü nereden bileceğini sorgulamıştı.

Rukiye Hanım, hastanede Fatma Karadağ ve ailesiyle tanıştığını, bir süre aynı odada kaldıklarını, daha sonra özel bir odaya geçtiklerini anlatmıştı. Bu sırada Fatma Karadağ'ın annesinin "Benim oğlum kayboldu" diyerek ağladığını, Cemal Durmaz'ın sürekli aradığını ve odada bulunan herkesle konuşmak istediğini söylemişti. Fatma Karadağ'ın da telefonu odadaki kişilere uzattığını ifade eden Rukiye Hanım, Karadağ'ın sürekli kendisini acındırdığını, kandırıldığını ve tuzağa düşürüldüğünü iddia etmişti. O dönem kendi kayıpları nedeniyle sağlıklı düşünemediğini, bu nedenle olayın içine çekilmeye çalışıldığını da dile getirmişti.

Programda Müge Anlı, Mehmet Karahan'ın evde olduğu saatlerde Fatma Karadağ'ın e-Nabız kayıtlarında hastanede göründüğünü açıklamıştı. Fatma Karadağ ise kardeşinin ölüm gününde hastanede olmadığını savunmuştu.

