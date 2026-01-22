DJ Gezgin cinayeti: Cesedi tuvalette saklanmıştı! Müge Anlı yeni gelişmeyi duyurdu!
2017 yılında Manisa'da sırra kadem basan ve "DJ Gezgin" olarak bilinen yerel radyo sahibi Mehmet Karahan dosyasında yıllar sonra dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Manisa'da şiddetli yağmur sonrası yolda meydana gelen çökme sonrası bir insana ait kemik parçaları bulundu. Peki buluntular DJ Gezgin'e mi ait? İşte 9 yıl sonra yaşanan gelişmeler...
2022 yılında Müge Anlı'nın kapısını çalan Fatma Karadağ, 2017 yılında ortadan kaybolan 38 yaşındaki kardeşi radyocu Mehmet Karahan'ı bulmak için önemli iddialar ortaya atmıştı.
KADIN KIYAFETİYLE TUVALETTE SAKLADILAR!
Fatma Karadağ, 2017 yılında sevgilisi Cemal'in kardeşi Mehmet'i öldürüp günlerce tuvalette kadın kıyafetiyle tuttuğunu itiraf etmişti.
Yıllar sonra önemli bir gelişme yaşandı.
9 YIL SONRA DARALAN ÇEMBER
8 Ocak'ta Manisa Turgutlu'da şiddetli yağmur yağması sonucu yolda bir çökme meydana geldi. Çökme sonucu ortaya çıkan kemiklerin bir insana ait olduğu belirlendi.
KAFATASI VE KEMİK PARÇALARI KİME AİT?
Cumhuriyet Başsavcısının talimatıyla kimlik tespiti yapılması için Adli Tıp Kurumu'na gönderilen insan kemiklerinin Mehmet Karahan'a ait olduğu düşünülüyor.