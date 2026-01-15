Reytingleri sallayan A.B.İ.'ye pastalı kutlama!
atv ekranların izleyiciyle buluşan OGM Pictures Yapımı, yönetmen koltuğunda Cem Karcı’nın oturduğu, senaryosunu Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven’in kaleme aldığı A.B.İ. dizisinin setinde, ilk bölümün reyting başarısı ekip tarafından pasta kesilerek kutlandı.
Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaştığı ATV'nin yeni dizisi A.B.İ., yayınlanan ilk bölümüyle izleyiciden tam not aldı. Dizi, son 7 yılın en iyi açılış reytingiyle zirveye oturarak sezona iddialı bir giriş yaptı.
SON 7 YILIN EN İYİ AÇILIŞI
Dizi, Tüm Kişiler kategorisinde %9,81 izlenme oranı ve %23,83 izlenme payı, AB grubunda %7,37 izlenme oranı ve %19,79 izlenme payı, 20+ABC1 grubunda ise %9,98 izlenme oranı ve %23,75 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde açık ara birinci oldu.
A.B.İ.'DEN PASTALI KUTLAMA
İlk bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen A.B.İ., reytinglerde başarılı bir başlangıca imza attı. Dizinin bu başarısı, set ekibi tarafından pasta kesilerek kutlandı.
GÜÇLÜ HİKAYE GÜÇLÜ KADRO
Güçlü anlatımıyla dikkat çekecek olan "A.B.İ."nin oyuncu kadrosunda; Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun yanı sıra Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Ardıl Zümrüt, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz ve Tarık Papuççuoğlu ile Tülay Bursa gibi başarılı isimlerin yer aldığı A.B.İ., etkileyici anlatımı ve güçlü hikayesi ile her Salı atv'de.
İzmir'de mesleğinde zirveye ulaşmış başarılı bir cerrah olan Doğan, acil serviste verdiği hayati mücadelelerin ardından, yıllardır uzak durduğu ailesinin yanına dönmek zorunda kalır.
Kız kardeşinin düğünü için İstanbul'a gelen Doğan, bu ziyaretin kısa süreceğini düşünse de geçmişte kapandığını sandığı defterler yeniden açılır.
Doğan, kendisini Hancıoğlu ailesi içindeki sert güç mücadelesinin tam ortasında bulur. Ailenin otoriter babası Tahir, kontrolü elinde tutmak isterken; hırslarıyla sınır tanımayan ağabey Sinan ise kendi yolunu çizme peşindedir.
Doğan'ın gelişiyle birlikte aile içindeki dengeler sarsılır, eski hesaplar yeniden gündeme gelir.
Aile içindeki kaos büyürken, adalet duygusuyla hareket eden genç ve idealist avukat Çağla da olayların içine çekilir.
Çok sevdiği ağabeyi Behram nedeniyle bu karmaşaya istemeden dahil olan Çağla'nın yolu, Doğan'la beklenmedik bir şekilde kesişir.
Bu karşılaşma, ikisi için de geri dönüşü olmayan bir sürecin başlangıcı olurken; hem duygusal hem de dramatik çatışmalar dizinin temel taşlarından birini oluşturur.
