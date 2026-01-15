Reytingleri sallayan A.B.İ.’ye pastalı kutlama!

Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaştığı ATV'nin yeni dizisi A.B.İ., yayınlanan ilk bölümüyle izleyiciden tam not aldı. Dizi, son 7 yılın en iyi açılış reytingiyle zirveye oturarak sezona iddialı bir giriş yaptı.

SON 7 YILIN EN İYİ AÇILIŞI

Dizi, Tüm Kişiler kategorisinde %9,81 izlenme oranı ve %23,83 izlenme payı, AB grubunda %7,37 izlenme oranı ve %19,79 izlenme payı, 20+ABC1 grubunda ise %9,98 izlenme oranı ve %23,75 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde açık ara birinci oldu.