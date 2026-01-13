Haberler Televizyon Haberleri Film gibi kovalamaca! Firari Ferhat Öztamur'u Esra Erol ekibi canlı yayında yakaladı!

Kayıp olan ve 7 aydır arama çalışması yapılan 18 yaşındaki Ebru Karataş, ailesinin başvurusu üzerine Esra Erol’un programında aynı gün bulundu. Genç kız, polis tarafından 1 yıldır aranan ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ferhat Öztamur ile birlikte harabe bir binada yakalandı. Esra Erol’da canlı yayınında yaşanan film sahnelerini aratmayan kaçış ve kovalamaca anları ekranlara damga vururken firari sanık Ferhat Öztamur’un canlı yayında gözaltına alınması ve dolandırıcılık çetesini itiraf etmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.