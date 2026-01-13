Film gibi kovalamaca! Firari Ferhat Öztamur'u Esra Erol ekibi canlı yayında yakaladı!
Kayıp olan ve 7 aydır arama çalışması yapılan 18 yaşındaki Ebru Karataş, ailesinin başvurusu üzerine Esra Erol’un programında aynı gün bulundu. Genç kız, polis tarafından 1 yıldır aranan ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ferhat Öztamur ile birlikte harabe bir binada yakalandı. Esra Erol’da canlı yayınında yaşanan film sahnelerini aratmayan kaçış ve kovalamaca anları ekranlara damga vururken firari sanık Ferhat Öztamur’un canlı yayında gözaltına alınması ve dolandırıcılık çetesini itiraf etmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Karataş Ailesi, 7 ay önce "okula gidiyorum" diyerek evden kaçan 18 yaşındaki kızları Ebru Karataş'ı bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi.
SUÇ ÇETESİNİN YANINDA BULUNDU!
Daha önce de aranan ama bulunamayan 18 yaşındaki Ebru'yu Esra Erol aynı gün buldu! Genç kız bir harabede Ferhat Öztamur ve babası Erdal Öztamur'un yanında bulundu.
ESRA EROL CANLI YAYINDA YAKALADI!
Esra Erol'da canlı yayınında film sahnesi gibi bir kaçış ve yakalanma anı yaşandı! Polis tarafından 1 yıldır aranan Ferhat Öztamur'un, Esra Erol canlı yayınındaki kaçış anları Esra Erol'da kameralarına yansıdı.
Kaçan şahsı Esra Erol ekipleri takip etti. Canlı yayında yaşanan kovalama sahnesi nefes kesti. Ferhat Öztamur, Esra Erol canlı yayınında kıskıvrak yakalandı.
POLİS 1 YILDIR FERHAT'IN PEŞİNDEYDİ!
Esra Erol'un yayın esnasında peşini bırakmadığı Ferhat Öztamur canlı yayında, Esra Erol'a dolandırıcılık çetesinin tüm sistemini bir bir anlattı.