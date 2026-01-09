A.B.İ. için geri sayım başladı! Yeni diziden nefes kesen fragman

Kaynak: ATV

Yayınlanan tanıtımda; Doğan ile babası arasında yaşanan gerilim, tansiyonu yüksek sahnelerin sinyalini verirken Doğan'ın babasına "Ben geçmişimi sildim" sözleri, baba–oğul ilişkisinin nasıl şekilleneceğini merak ettiriyor.

Doğan ve Çağla'nın iş görüşmesiyle, ikili arasındaki dinamiğin nasıl şekilleneceği izleyicide soru işareti bırakıyor.