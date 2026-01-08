CANLI YAYIN

Çarşamba gününün kazananı atv oldu!

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Çarşamba gününün kazananı atv oldu!

Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde gündüz kuşağında yer alan Esra Erol'da programı Tüm Kişiler kategorisinde %5,50 izlenme oranı ve %21,81 izlenme payı alarak Salı gününün birincisi oldu.

Türkiye'yi ekrana kilitleyen iki program Müge Anlı ve Esra Erol!

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Tüm kişiler'de Esra Erol zirvede

Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde gündüz kuşağında yer alan Esra Erol'da programı Tüm Kişiler kategorisinde %5,50 izlenme oranı ve %21,81 izlenme payı alarak Salı gününün birincisi oldu.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

20+ABC1'de Müge Anlı farkı

Listeyi Müge Anlı ile Tatlı Sert programı takip ederek 20+ABC1'de %5,26 izlenme oranı ve %34,48 izlenme payı alarak birinci sıraya yerleşti.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Ayrıca Tüm Kişiler kategorisinde de %5,43 izlenme oranı ve %35,56 izlenme payı alarak ikinci sıraya yerleşti. Her iki yapım da izleyicilerin yoğun ilgisiyle gündüz kuşağının en çok izlenen programları arasında yer almayı başardı.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

#müge anlı #Kantar Medya #Esra Erol #atv reyting
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın