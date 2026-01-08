Çarşamba gününün kazananı atv oldu!

Türkiye'yi ekrana kilitleyen iki program Müge Anlı ve Esra Erol !

Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde gündüz kuşağında yer alan Esra Erol 'da programı Tüm Kişiler kategorisinde %5,50 izlenme oranı ve %21,81 izlenme payı alarak Salı gününün birincisi oldu.

20+ABC1'de Müge Anlı farkı

Listeyi Müge Anlı ile Tatlı Sert programı takip ederek 20+ABC1'de %5,26 izlenme oranı ve %34,48 izlenme payı alarak birinci sıraya yerleşti.

Ayrıca Tüm Kişiler kategorisinde de %5,43 izlenme oranı ve %35,56 izlenme payı alarak ikinci sıraya yerleşti. Her iki yapım da izleyicilerin yoğun ilgisiyle gündüz kuşağının en çok izlenen programları arasında yer almayı başardı.

Kaynak: ATV