atv Müge Anlı ile Tatlı Sert 8 Ocak 2026 yeni bölüm canlı izle

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ayşenur Şen günler sonra ilk kez ailesi ve eşiyle Müge Anlı'da yüz yüze geldi. Eşi için oldukça endişeli olan Mehmet Şen, gözyaşları içinde Ayşenur'un eve dönmesini istedi.

Mehmet Şen, evliliğini kurtarmak için ne isterse yapmaya razı olduğu eşi Ayşenur Şen den son bir şans istedi. Ellerinde çiçeklerle eşine diz çöküp evine dönmesini isteyen Mehmet Şen, tüm ısrarlara rağmen Ayşenur'un eve dönmeye ikna edemedi.