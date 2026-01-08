CANLI YAYIN

atv Müge Anlı ile Tatlı Sert 8 Ocak 2026 yeni bölüm canlı izle

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
atv Müge Anlı ile Tatlı Sert 8 Ocak 2026 yeni bölüm canlı izle

atv'nin reyting rekortmeni programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", faili meçhul cinayetler, kayıp dosyaları ve toplumsal olayların ele alındığı yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Programın canlı yayın ekranı ve güncel gelişmeleri merak edenler için yayında.

Toplumun yakından takip ettiği program, gerçek hayat hikâyeleri, kayıp vakaları ve faili meçhul olayların çözümüyle gündem yaratmaya devam ediyor.

"Müge Anlı ile Tatlı Sert" programını canlı izlemek için ATV'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya ATV'nin YouTube kanalını kontrol edebilirsiniz.

📺 MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Programın tüm bölümlerini izlemek için aşağıdaki bağlantılardan yararlanabilirsiniz

Tüm bölümleri izlemek için tıklayın

ATV CANLI YAYIN SAYFASI

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ayşenur Şen günler sonra ilk kez ailesi ve eşiyle Müge Anlı'da yüz yüze geldi. Eşi için oldukça endişeli olan Mehmet Şen, gözyaşları içinde Ayşenur'un eve dönmesini istedi.

Mehmet Şen, evliliğini kurtarmak için ne isterse yapmaya razı olduğu eşi Ayşenur Şen den son bir şans istedi. Ellerinde çiçeklerle eşine diz çöküp evine dönmesini isteyen Mehmet Şen, tüm ısrarlara rağmen Ayşenur'un eve dönmeye ikna edemedi.

Semiha Usta, 9 Aralık'ta İstanbul Beykoz'dan kaybolan can dostu Hobit'in bulunması için Müge Anlı'ya başvurmuştu. "Eşim kaybolsa bu kadar üzülmem" diyen Semiha Usta'ya haftalar sonra gelecek güzel haberi bekliyor. Hobbit ile aralarında farklı bir bağ olduğunu söyleyen Semiha Usta, izleyicilere çağrıda bulundu.

55 yaşındaki Mustafa Adalı, evlilik vaadiyle yola çıktığı sevgilisine 1 milyon TL kaptırdığını iddia ederek programa gelmişti. İddiaları kabul etmeyen ve sadece 3 bin dolar aldığını söyleyen İnamova, "Mustafa bana sürekli şiddet uyguluyordu" demişti.

Günler sonra konuşmak için bir araya gelen Mustafa Adalı ve sevgilisin yemeğe çıkıp, fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı. İnamova Şakru'nun sevgilisi Mustafa Adalı'ya abim diye tanıttığı kişinin kocası olduğu iddia edildi.

#Müge Anlı ile Tatlı Sert #müge anlı atv canlı izle
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın