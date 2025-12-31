Müge Anlı atv canlı izle: 31 Aralık 2025 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm

Toplumun yakından takip ettiği program, gerçek hayat hikâyeleri, kayıp vakaları ve faili meçhul olayların çözümüyle gündem yaratmaya devam ediyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programını canlı izlemek için ATV'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya ATV'nin YouTube kanalını kontrol edebilirsiniz.

Emine Yıldırımcan cinayeti 30 yıl sonra aydınlatıldı!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yuvasını terk etti, kayınpederi 40 gün aynı gömleği giydi. Kaçak gelin kaybının 41. Gününde Müge Anlı'da bulundu. Canlı yayına katılan Ceylan, kocasından boşanacağını başka biriyle evleneceğini söyledi.

Sevgilisi ile kavga etti, kamp alanından sırra kadem bastı.

28 Aralık'ta Balıkesir Erdek'ten kaybolan Elif Kumal'dan haber alınamıyor. Erkek arkadaşıyla bir kavga yaşadıktan sonra aracıyla ortadan kaybolduğu söylenen Elif Kumal'ın sır dolu kaybı Müge Anlı'da araştırılıyor. En son kaybolduğu yer olan gölette geniş arama çalışmaları yapılırken, su altında Elif Kumal'ın aracına ait olduğu düşünen cisimler bulundu.

''Ercan, çocuğumu öldürüp cenazesini İskenderun'da attı''

1995 yılında henüz 4 yaşındayken ortadan kaybolan Emine Yıldırımcan'ın akıbeti haftalardır Müge Anlı'da araştırıldı. Küçük kızın annesi Raziye Yıldız yıllar sonra gerçeği itiraf etti. Ercan Yılmaz'ın kızına gerçekleri anlatan Raziye Yıldız, "Ben hiçbir şey yapmadım, kızımın cenazesini çuvala koyup İskenderun'a attı" dedi.