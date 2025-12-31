Milyoner'de ünlüler geçidi: Yılbaşı özel bölümüyle ekrana kilitleyecek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.12.2025 08:51 Güncelleme: 31.12.2025 08:54
atv ekranlarının fenomen bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?", yılbaşı gecesinde izleyicilere yine unutulmaz bir program sunmaya hazırlanıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da dopdolu içeriğiyle dikkat çeken Milyoner Yılbaşı Özel, ünlü konuklarıyla yeni yıla renk katacak.
Başarılı oyuncu Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu yaptığı "Kim Milyoner Olmak İster", yılbaşı özel bölümü birbirinden değerli sanatçıları stüdyoda konuk ediyor...
Seda Sayan, Semicenk ve Özcan Deniz bu özel akşamda hem yarışıp hem de sevilen şarkılarıyla atv ekranlarını şenlendirecekler.
Sevilen komedyen Ali Congun ise bilgisini eğlenceli bir şekilde sınayacak.
Yılbaşı gecesinde sanatçılar kazandıkları ödülü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocukların her türlü ihtiyaçları için bağışlayacak.
"Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel" bölümü, 31 Aralık 2025 Çarşamba akşamı saat 20.00'de atv'de!
