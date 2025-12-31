31 Aralık 2025, Çarşamba
Haberler Televizyon Haberleri Milyoner'de ünlüler geçidi: Yılbaşı özel bölümüyle ekrana kilitleyecek

Milyoner'de ünlüler geçidi: Yılbaşı özel bölümüyle ekrana kilitleyecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.12.2025 08:51 Güncelleme: 31.12.2025 08:54
Milyoner’de ünlüler geçidi: Yılbaşı özel bölümüyle ekrana kilitleyecek

atv ekranlarının fenomen bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?", yılbaşı gecesinde izleyicilere yine unutulmaz bir program sunmaya hazırlanıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da dopdolu içeriğiyle dikkat çeken Milyoner Yılbaşı Özel, ünlü konuklarıyla yeni yıla renk katacak.

Başarılı oyuncu Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu yaptığı "Kim Milyoner Olmak İster", yılbaşı özel bölümü birbirinden değerli sanatçıları stüdyoda konuk ediyor...

Seda Sayan / ATVSeda Sayan / ATV

Seda Sayan, Semicenk ve Özcan Deniz bu özel akşamda hem yarışıp hem de sevilen şarkılarıyla atv ekranlarını şenlendirecekler.

MİLYONER'DE ÜNLÜLER GEÇİDİ

Özcan Deniz / ATVÖzcan Deniz / ATV

Sevilen komedyen Ali Congun ise bilgisini eğlenceli bir şekilde sınayacak.

Ali Congun / ATVAli Congun / ATV

Yılbaşı gecesinde sanatçılar kazandıkları ödülü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocukların her türlü ihtiyaçları için bağışlayacak.

Semicenk / ATVSemicenk / ATV

"Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel" bölümü, 31 Aralık 2025 Çarşamba akşamı saat 20.00'de atv'de!

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör