Müge Anlı ATV canlı izle! 30 Aralık 2025 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm

Toplumun yakından takip ettiği program, gerçek hayat hikâyeleri, kayıp vakaları ve faili meçhul olayların çözümüyle gündem yaratmaya devam ediyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programını canlı izlemek için ATV'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya ATV'nin YouTube kanalını kontrol edebilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

3 çocuk annesi Ceylan Göçer'den 41 gündür haber yok.

Bursa'da yaşayan üç çocuk annesi Ceylan Göçer, 19 Kasım'da evinden çıkıp kayıplara karıştı. Hiçbir isteğini geri çevirmediği eşini canından çok sevdiğini söyleyen adam karısının bulunmasını istiyor.

Ailenin eski ev sahibi canlı yayında... ''Gelinlerine şiddet uygularlardı''

Bursa'da yaşayan 3 çocuk annesi Ceylan Göçer, 19 Kasım'da kayboldu. Gözü yaşlı kayınpederi Yılmaz Göçer, kayınvalidesi Şengül Göçer, eşi Arif Göçer onu aramak için stüdyoya gelmişti. Yayına bağlanan izleyiciler, ailenin gelinlerine şiddet uyguladığını iddia etti. Bir başka izleyici ise, Ceylan'ın başkasıyla kaçtığını söyledi.

İskenderun Feyezan Kanalı'nda bulunan çocuk cenazesi... Görgü tanıkları, Müge Anlı'ya konuştu.

28 Aralık'ta Erdek'ten 16 ATB 289 plakalı aracıyla kaybolan Elif Kumal aranıyor