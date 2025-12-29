Yılbaşında da atv seyredeceksiniz! Kim Milyoner Olmak İster (yılbaşı özel)

"Kim Milyoner Olmak İster", yılbaşı özel bölümü birbirinden değerli sanatçıları stüdyoda konuk ediyor.

Seda Sayan, Semicenk ve Özcan Deniz bu özel akşamda hem yarışıp hem de sevilen şarkılarıyla atv ekranlarını şenlendirecekler. Sevilen komedyen Ali Congun ise bilgisini eğlenceli bir şekilde sınayacak.

Yılbaşı gecesinde sanatçılar kazandıkları ödülü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocukların her türlü ihtiyaçları için bağışlayacak.

"Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel" bölümü, 31 Aralık 2025 Çarşamba akşamı saat 20.00'de atv'de!

TANITIM: https://www.atv.com.tr/kim-milyoner-olmak-ister/1204-bolum-1-fragman/izle