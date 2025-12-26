Nursel ile Mutfak Bahane'nin final gününe damga vuran sürpriz!
Nursel ile Mutfak Bahane’de hafta içi her gün 4 çift en iyisi olmak için kıyasıya yarışıyor. Nursel Ergin’in renkli sunumuyla yarışanlar ödüle, izleyiciler hem yemeğe hem de sohbete doyuyor!
atv ekranlarında yayınlanan "Nursel ile Mutfak Bahane", hafta içi her gün izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor.
Nursel Ergin'in sunumuyla ekrana gelen programda, 4 çift mutfakta en iyisi olmak için kıyasıya mücadele ediyor.
Günlerdir bir küs bir barışık, yeni bir sayfa açmaya çalışan Seyit Ali ve Melike herkesi şok etti. Final günü evlilik teklifi eden Seyit Ali, istediği gibi Melike ile mutluluğu yakalayabilecek mi?
Gamze ve Akın Arasında Sular Durulmuyor
Evliliklerini kurtarmaya çalışan Gamze ve Akın cephesinde her gün yeni bir olay gün yüzüne çıkıyor. Her şeye rağmen çift sorunlarını çözüp yarışmaya ve evliliklerine devam edebilecek mi?
Haftanın Kazananı Kim Oldu?
Bütün hafta topladığı puanlar ile final günü kazananı Gamze ve Akın çifti oldu.
"Nursel ile Mutfak Bahane" hafta içi her gün saat 14.00'te atv'de!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AFAD'dan 473 personel alımı! Başvurular başladı mı, ne zaman? Şartlar neler?
- En çok Grammy ödülü kazanan şarkıcı kimdir?
- Soğuk Savaş döneminde Doğu veya Batı Bloku içerisinde yer almamış Üçüncü Dünya Ülkesi hangisidir?
- Hangisi bir deyim değildir?
- "Merserize" kelimesinin kökeni hangisinden gelmektedir?
- Dünyada 2023'te doğan bebeklerin sayısı Türkiye nüfusunun yaklaşık ne kadarıdır?
- İstanbul'da adında "köy" geçen kaç ilçe vardır?
- Hangi edebiyatçı Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilen ilk kişidir?
- "Onculayın" ne demektir?
- Simge Sağın’dan yıllar sonra gelen evlilik itirafı! Kimse bilmiyordu
- Çağrı filmi ne zaman, nerede çekildi? Çağrı filminin konusu ve oyuncuları
- 26 Aralık Cuma Hutbesi konusu ve tam metni | “Kimliğimiz Geleceğimizdir”