Giriş: 26.12.2025 16:46
Nursel ile Mutfak Bahane'nin final gününe damga vuran sürpriz!

Nursel ile Mutfak Bahane’de hafta içi her gün 4 çift en iyisi olmak için kıyasıya yarışıyor. Nursel Ergin’in renkli sunumuyla yarışanlar ödüle, izleyiciler hem yemeğe hem de sohbete doyuyor!

atv ekranlarında yayınlanan "Nursel ile Mutfak Bahane", hafta içi her gün izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Nursel Ergin'in sunumuyla ekrana gelen programda, 4 çift mutfakta en iyisi olmak için kıyasıya mücadele ediyor.

Günlerdir bir küs bir barışık, yeni bir sayfa açmaya çalışan Seyit Ali ve Melike herkesi şok etti. Final günü evlilik teklifi eden Seyit Ali, istediği gibi Melike ile mutluluğu yakalayabilecek mi?

Gamze ve Akın Arasında Sular Durulmuyor

Evliliklerini kurtarmaya çalışan Gamze ve Akın cephesinde her gün yeni bir olay gün yüzüne çıkıyor. Her şeye rağmen çift sorunlarını çözüp yarışmaya ve evliliklerine devam edebilecek mi?

Haftanın Kazananı Kim Oldu?

Bütün hafta topladığı puanlar ile final günü kazananı Gamze ve Akın çifti oldu.

"Nursel ile Mutfak Bahane" hafta içi her gün saat 14.00'te atv'de!

