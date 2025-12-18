atv Müge Anlı canlı izle! 18 Aralık 2025 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm

Toplumun yakından takip ettiği program, gerçek hayat hikâyeleri, kayıp vakaları ve faili meçhul olayların çözümüyle gündem yaratmaya devam ediyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programını canlı izlemek için ATV'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya ATV'nin YouTube kanalını kontrol edebilirsiniz.

📺 MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Programın tüm bölümlerini izlemek için aşağıdaki bağlantılardan yararlanabilirsiniz

Tüm bölümleri izlemek için tıklayın

ATV CANLI YAYIN SAYFASI

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

6 çocuğundan 4'ü engelli olan Mürsel Aydın, kızının kandırıldığını ve 400 Bin TL'lerine el konulduğunu söyleyerek Müge Anlı'nın kapısını çalmıştı. 15 yaşındaki zihinsel engelli çocuktan 60 gr bilezik alan Kadir ve babası Cengiz Bey canlı yayında gelerek Mürsel Aydın ile anlaşmaya çalışmıştı. Türkiye'nin kadirşinas izleyicileri Mürsel Aydın'a yardım kapılarını açtılar ve toplam da 1 Milyon TL para topladılar. Duygu dolu anlar yaşayan Mürsel Aydın, "Bütün umutlarımızı bize geri verdiler" diyerek izleyicilere teşekkür etti.

1995 senesinde 4 yaşındayken şüpheli şekilde kaybolan Emine Yıldırımcan'ın akıbeti Müge Anlı İle Tatlı Sert programında araştırıldı. Şüphe oklarının odağındaki üvey bana Ercan Yılmaz'ın eski eşi Habibe Sönmez, Müge Anlı'ya önemli açıklamalarda bulundu. Ercan Yılmaz'dan görmediği eziyet kalmadığını söyleyen Habibe Sönmez, kızlarının anlattıkları üzerine Emine Yıldırımcan'ın kaybında dosyanın açılamasını sağladığını anlattı. Ercan Yılmaz'ın küçük çocuğu döverek öldürdüğünü söyleyen Habibe Sönmez, "Biz kızlarımla gidip mahkemeye şikayet ettik" dedi.

21 Ağustos 2025'te kaybolan 21 yaşındaki Işılay Erdoğan'ı bulmak için annesi Müge Anlı'dan yardım istedi. Bursa'dan kayıplara karışan Işılay Erdoğan 118 gün sonra Müge Anlı'da bulundu. Canlı yayına bağlanan genç kız ailesinin kendisine zorla kredi çektirdiğini söyleyerek "Ailemle görüşmek istemiyorum" dedi.