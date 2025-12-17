Emine'yi üvey baba Ercan Yılmaz mı öldürdü? Müge Anlı'da korkunç iddialar...
Türkiye günlerdir Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Emine Yıldırımcan olayını konuşuyor. Yıllar sonra yeniden açılan dosyada, Emine'nin üvey babası Ercan Yılmaz tarafından istismara uğradığı ve vahşice öldürüldüğü iddia edildi. Bugünkü canlı yayına bağlanan eski eş Habibe Hanım ise kan donduran açıklamalarda bulundu.
Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...
EMİNE YILDIRIMCAN CİNAYETE Mİ KURBAN GİTTİ?
30 yıl önce ortadan kaybolan 4 yaşındaki Emine Yıldırımcan'ın kuzeni Aymila ve babası Safet, Emine'ye ne olduğunu öğrenmek için programa başvurmuştu. Aymila Yıldırımcan, Emine'nin annesinin ilişki yaşadığı Ercan Yılmaz isimli erkek tarafından vahşice katledildiğini iddia etmişti.
İSTİSMAR SUÇUNDAN HAPİS YATMIŞ
4 yaşındaki Emine'nin kaybından üvey babası Ercan Yılmaz sorumlu tutulmuş, Yılmaz'ın ilk evliliğinden olan kızlarını istismar ettiği iddiası kan dondurmuştu. Aymila Yıldırımcan, Yılmaz'ın öz kızlarına yönelik istismar suçundan 2004 yılında cezaevine girdiğini açıklamıştı.
"TESPİH MAKİNESİNDE ÖLDÜRDÜ"
Ercan Yılmaz'ın Emine'yi defalarca darp ettiği, duvara fırlattığı ve tespih makinesini kullanarak öldürdüğü iddiası ise izleyenlerin kanını dondurdu.