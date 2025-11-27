atv canlı yayın izle! 27 Kasım 2025 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm

Toplumun yakından takip ettiği program, gerçek hayat hikâyeleri, kayıp vakaları ve faili meçhul olayların çözümüyle gündem yaratmaya devam ediyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programını canlı izlemek için ATV'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya ATV'nin YouTube kanalını kontrol edebilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bayram Helvacı'nın eşi Huriye Helvacı ve oğlunun şüpheli ölümlerine yönelik kayıtsızlığı akıllarda soru işareti bırakıyor. Huriye Helvacı'nın ablası yaşananlara karşı tepkisiz olan Bayram Helvacı'ya sitem etti.

Gözyaşlarını tutamayan Ayşe Çalık, "Bayram bir şey biliyorsan açıkla. Karına üzülmedin, çocuğuna da mı üzülmedin? İnşallah senin bir parmağın yoktur" dedi.

Müge Anlı'ya ulaşan tanıklar Huriye Helvacı'nın şiddet gördüğünü açığa çıkartmış, Bayram Helvacı ise söz konusu olayın yanlışlıkla olduğunu savunmuştu.

Huriye Helvacı'yı kolunun kırıldığı dönemde gördüklerini söyleyen Hülya ve Mehmet Kayacı çifti, Bayram Helvacı'ya karşı ifade verdi. Huriye Helvacı'nın eşinden sürekli şiddet gördüğünü söyleyen Hülya Kayacı, Bayram Helvacı'nın yalan söylediğini iddia etti.

Yayına bağlanan izleyiciler önemli açıklamalarda bulundu. Görgü şahidi izleyici Bayram Helvacı'nın sürekli alkol aldığını ve eşine şiddet uyguladığını söyledi. İddiaları reddeden Bayram Helvacı, "En son alkol evlenmeden önce aldım. Eşimi de dövmedim" dedi.

Anne ve oğlunu taşıyan taksi şoförleri Müge Anlı ekibinin sorularını yanıtladı. Enver Bey, anne ve oğlunun kaybolduğunu Bayram Helvacı'dan değil iş arkadaşından öğrendiğini anlattı.

2 Kasım'da anne ve oğlunu almak için aracıyla evlerinin önüne gelen Murat Bey, o gün olumsuzluklara rağmen sakinliğiyle dikkat çeken Bayram Helvacı ile konuşmasını anlattı.