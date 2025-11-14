Müge Anlı ATV canlı izle! 14 Kasım Cuma Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm tek parça izle

Toplumun yakından takip ettiği program, gerçek hayat hikâyeleri, kayıp vakaları ve faili meçhul olayların çözümüyle gündem yaratmaya devam ediyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programını canlı izlemek için ATV'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya ATV'nin YouTube kanalını kontrol edebilirsiniz.

📺 MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Programın tüm bölümlerini izlemek için aşağıdaki bağlantılardan yararlanabilirsiniz

Tüm bölümleri izlemek için tıklayın

ATV CANLI YAYIN SAYFASI

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kaynak: ATV

Ailenin sorularına yanıt aradığı ikili canlı yayında... Anne ve oğlu neden hayatlarını kaybetti?

Eşi ve oğlunu günlerdir arayan acılı Bayram Helvacı, stüdyoya gelmiş "Eşimin kaybolmadan önce eski eniştem Mustafa Uzun ile görüştüğünü öğrendim" açıklaması yapmıştı. İddiaların odağındaki eski enişte, canlı yayına katıldı. Huriye Helvacı'nın görümcesinin eski eşi Mustafa Bey, kaybolmadan birkaç gün önce Huriye Helvacı ile görüştüklerini belirterek, "Arada nasılsın diye arardı, kaybolmasıyla hiçbir ilgim yok" ifadelerini kullandı.

Kaybından 36 saat sonra telefonundan son sinyal alındı. Anne ve oğlunun ölümündeki şüphe noktaları...

Huriye ve oğlu Osman'ın olay gününe dair son görüntüsü Köseali köyündeki güvenlik kamerasına yakalanıyor. Huriye Hanım'ın telefonundan 17.47'da sinyal alınıyor ardından kesiliyor. 36 saat sonra 05.30 da yeniden sinyal alınıyor ardından başka sinyal alınamıyor.

Mustafa Uzun ve Mehmet Battal'ı tanıdığını söyleyen tanık konuştu. Her iki isimle ilgili çarpıcı iddialara yer verdi.

Mustafa'nın ayrıldığı eşinin evinde ne işi var Mehmet'in. Mehmet'in karısı yarı aç, yarı susuz tekstilde çalışıyordu. Hasta etti. Bıraktı, gitti. 'Pazar akşamı ablası Ayşe, ağabeyi Murat, kız kardeşi Gözde, eniştesi İsa apar topar köye gidiyorlar.' Dedi. Mustafa Uzun'un annesi Cemile Hanım'ın korkudan telefonlara yanıt vermediği belirtildi. 'Arayanlar oldu ama cevap vermedi. Cenaze bulununca korktu kadın.' Dedi.