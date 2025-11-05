05 Kasım 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.11.2025 11:40
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru sezon boyunca izleyicilerine, Peygamber Efendimizin ve Ehli Beyti’nin hayatından çok özel, çarpıcı hikâyeleri paylaşmaya ve peygamberler tarihinden o döneme ait olaylarla ilgili bilgileri vermeye devam ediyor.

ATV ekranlarının sevilen programı "Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru" yeni bölümleriyle izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor.

Bu haftaki programında ise,

Şeytan insana ders verir mi?

Şeytanı perişan eden nedir?

Şeytan Hz. Adem ve Hz. Havva'ya nasıl vesvese verdi?

Hepsi ve daha fazlası Peygamber Efendimiz ve sahabenin hayatından kesitlerin yer aldığı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile ekran klasiği Dosta Doğru'da…

Yayın Tarihi : 6 Kasım 2025 / Perşembe

Yayın Saati : 00.20

Kaynak: ATV

