05 Kasım 2025, Çarşamba
'Gözleri KaraDeniz'de Azil Güneş'e aşkını herkesin önünde ilan etti!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.11.2025 15:19
atv'nin salı akşamları ekrana gelen O3 Medya imzalı, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği Gözleri KaraDeniz dün akşam heyecan dolu bölümüyle ekrana geldi.

Güneş ve Azil'in yakınlaşmasına tanık olan Osman, gördüklerini şaşkınlıkla sindirmeye çalışırken polisler tarafından apar topar karakola götürülür.

Mehmet dediğini yapmış, tüm ailesi ve konsey hakkında itirafçı olmuştur.

Osman'ın yokluğunda liderliği tamamen üstlenen Azil, ailesini ve Maçari soyadını kurtarmayı hedefler. Mehmet, itirafçılığı sonrasında güç zehirlenmesi yaşamaktadır.

Havva ve Sado'yu da yanına alarak tehlikeli bir işe daha atılırken, Azil'le karşı karşıya geleceğinden habersizdir.

Üst mercilerden gelen beklenmedik bir iş birliği teklifi, Azil'e Osman'ı kurtarma yolunda bir çıkış yolu gösterir.

Tehlikeli bir göreve atılan Azil, bu süreçte Güneş'le biraz daha yakınlaşır ve en sonunda ilişkilerine dair önemli bir karar alır.

Gözleri KaraDeniz yeni bölümüyle Salı 20.00'de atv'de!

